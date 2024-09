Evelyn Matthei explica sus dichos sobre sueldo de futbolistas y se aleja de Marcela Cubillos: “Tenemos distintas visiones de la sociedad”

“Ningún chileno se espanta o tiene alguna duda cuando un futbolista o un cantante gana $100 millones al año”, señaló durante la mañana de este viernes 27 de septiembre la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, en el marco de la polémica por el alto sueldo que ganaba en la Universidad San Sebastián la exministra de Educación y actual candidata a la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos, dichos que salió a explicar esta misma tarde.

En ese sentido, Matthei realizó un nuevo punto de prensa donde explicó que “cuando me referí al sueldo de los futbolistas fue en el sentido de que nadie se escandaliza cuando tiene un muy buen sueldo es porque en ese caso nadie tiene duda de que hay mérito, ningún futbolista gana un sueldo alto por pituto, lo ganan por merito (...) Por eso es que la gente entiende perfectamente bien cuando hay futbolistas que ganan mucho y otros que ganan poco, es mérito”.

Luego agregó que pese a que tal como lo ha indicado en varias ocasiones la exministra Cubillos, ella apoya y defiende la libertad, aunque agregó que “quiero ser súper clara, junto con la libertad tiene que ir la justicia, la prudencia y el mérito, sin pitutos, sin amiguismos, como he dicho en lo que estamos viendo ahora es caiga quien caiga”.

Matthei por Cubillos: “Tenemos distintas visiones de la sociedad”

La alcaldesa de Providencia, que es una de las más probables cartas presidenciales de Chile Vamos, además tomó distancia de la figura de Marcela Cubillos, indicando que “tenemos distintas visiones de la sociedad” y agregando que no conoce a profesores o académicos que tengan sueldos cercanos a los $17 millones mensuales que obtenía la candidata a Las Condes.

“Conozco a muchas personas que trabajan como profesor, como académico, etcétera, y la verdad es que ninguno se acerca a ese sueldo, y cuando yo trabajaba como profesora, claro, puede ser falta de mérito, yo ganaba como 500 mil pesos... Yo creo que en este caso, como en otros, los chilenos ya se formaron una opinión”, señaló.

Luego apuntó que “acá obviamente lo que vale es la impresión que se han ido formando los chilenos, aquí hay unos que enfatizan solamente la libertad y otros que enfatizamos la libertad, el mérito, etcétera, y quiero ser súper clara, no conozco a otros académicos, profesores que ganen ese sueldo”.

Finalmente sobre Cubillos y al ser consultada si la apoyará abiertamente en la campaña municipal, Evelyn Matthei indicó que “tengo la impresión de que tenemos distintas visiones de la sociedad, no he hecho campaña por ella... He sido súper clara, tenemos distintas visiones, hay personas que solamente ponen énfasis en la libertad, sin embargo en mi juicio, la libertad debe ir acompañada del mérito, la justicia, la equidad”.