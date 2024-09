¿Mala suerte o parte de la maquinaria?: Periodista Sergio Jara se refirió a la declaración de Tonka Tomicic por el Caso Audios

El destacado periodista nacional, Sergio Jara, estará presente en el capítulo de esta noche del estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”, en donde él se refirió al bullado “Caso Audios”, y la relación que tiene la animadora Tonka Tomicic, quien tuvo que ir a declarar el pasado 9 de septiembre.

Una vez que el nombre de la exanimadora de Canal 13 fue mencionado en el marco de esta investigación, el periodista comenzó a indagar. “Nos dimos cuenta que habían transferencias que ella había hecho hacia Steuern, que es una sociedad de María Leonarda Villalobos”, partió.

“En primera instancia pensamos que esas transacciones estaban relacionadas con una deuda que ella tenía o tiene todavía con Gladys González, La Cuca, la polémica empresaria que ustedes bien conocen también. Ella le había hecho un préstamo, el famoso cheque de 180 millones de pesos”, recordó.

Él agregó que existía una parte de la deuda (41 millones) que estaba cancelando en cuotas tras un acuerdo entre ambas partes. “Quién intermedia este trato es María Leonarda Villalobos y el vehículo donde Tonka tiene que pagar es la sociedad de María Leonarda Villalobos, Steuern”, complementó.

“Pensamos que hasta ahí llegaba el involucramiento de Tonka en el caso pero después nos dimos cuenta, a través de la declaración que ella presta ante la fiscalía, que en realidad María Leonarda Villalobos era la asesora tributaria de Tonka Tomicic, es decir tenía un doble rol”, detalló.

“Por un lado era la intermediaria de la deuda de La Cuca y por otra parte se había transformado en su asesora tributaria y eso fue lo que manifestó Tonka en la fiscalía oriente en medio del caso”, continuó el periodista. “Esta es una asesoría compleja, polémica. No cualquier persona va a prestar declaración a la Fiscalía, sea como testigo o imputado, producto de una asesoría tributaria”, añadió.

Tonka Tomicic llega a declarar a Fiscalía Oriente

La involucración de Hermosilla

Jara prosiguió a explicar por qué Patricio Mejías estaba interesado en las sociedades de Tonka, en específicamente en Diamond. “Cuando Hermosilla empieza a ser su abogado en el Caso Relojes, le dice ‘mira, cámbiate de sociedad, que tus ingresos entren a otra sociedad, así sacamos a Parived de la ecuación. Parived desaparece, ya no solamente en términos sociales, sentimentales, sino también en términos de cómo controlaba tus ingresos, cómo controlaba tus gastos. Lo que es tuyo es tuyo y ahora es que te lo depositen acá’”, aseguró.

“Villalobos le pide a Mejías, a quien le pagaba coimas en el SII, que consulte la situación tributaria de Diamond, para ver si tenía algún problema (...) Por otro lado, le cambia el domicilio legal a Diamond, una sociedad que estaba domiciliada en Miraflores, en el centro de los estudios de abogados al lado del cerro Santa Lucía, y de un momento a otro pasa a Alonso de Córdoba”.

Esto no termina acá, ya que el periodista reveló que el domicilio a donde fue cambiado Diamond fue la dirección de Factop. “La empresa en el epicentro de este escándalo financiero, la que hacía plata negra de la nada, dirigida por los hermanos Sauer y un 25% de Rodrigo Toperberg, ambos hoy en prisión preventiva en Capitán Yáber”, agregó.

Tonka Tomicic

¿Tonka Tomicic tiene mala suerte?

Ante esta avalancha de datos, el animador Julio César Rodríguez le consultó si es que tiene mala suerte la animadora al verse involucrada en dos mediáticos casos investigativos como el Caso Relojes, y ahora el Caso Audios.

“De buenas a primeras, se podría interpretar que claro que tiene mala suerte Tonka”, partió respondiendo el periodista. “No parece que hubiera más antecedentes que la liguen a ella directamente con el pago de coimas al funcionario público en Impuestos Internos o al de tesorería. Sin embargo, eso es a favor de ella. Y esto además, es por inducción de Luis Hermosilla”, agregó.

“Están todos ellos imputados, menos Tonka. Entonces, uno se pregunta hasta qué momento ella de verdad tiene mala suerte y es inocente, o si es parte de la maquinaria y sabía algo”, cuestionó el periodista.

“Ella nunca cruza que María Leonarda Villalobos es la misma persona que su intermediaria de la deuda con la Cuca por un lado, y que por otro lado la asesora financieramente. No la conocía. Dice ‘cuando está ahí el Caso Audio yo me doy cuenta que es la misma persona. Me suena la empresa, Steuern’. Y ahí se da cuenta que es la misma persona. Y de nuevo hay que creerle, porque tampoco hay nada que contradiga la afirmación”, cerró Sergio Jara.