Cyber Monday 2024 en Chile: 10 consejos para comprar por Internet sin caer en manos de ciberdelincuentes

Desde este lunes 30 de septiembre, y hasta el próximo miércoles 2 de octubre, en el país se realizará una nueva edición del Ciber Monday, evento de comercio electrónico que aparte de disponer de las más variadas ofertas para los consumidores también es una ocasión propicia para la aparición de delincuentes que buscan estafar o robar los datos de la gente que realiza sus transacciones en el ciberespacio.

Organizado por la Cámara de Comercio de Santiago, esta campaña de ofertas en línea no sólo propone una atractiva alternativa para los consumidores, sino que se presenta como una instancia para estar más pendientes y alertas a posibles estafas.

Recomendaciones por Cyber Monday

En este sentido, Francisco Fernández, gerente general de AVANTIC Chile, empresa especializada en ciberseguridad, explica que hoy existen “diversos peligros a los que se ven expuestos quienes efectúan transacciones en línea”. Algunos de ellos, tiendas falsas, phishing, filtraciones de datos, aplicaciones falsas, robo de identidad, datos no cifrados y conexiones Wi-Fi inseguras.

Frente a tal realidad, Fernández aporta este decálogo de consejos:

1.- Conexión segura. Preocúpese de usar siempre una conexión segura a Internet como, por ejemplo, la de su hogar (siempre y cuando esté protegida con contraseña) la de su teléfono móvil o la de su oficina. Nunca recurra a las zonas gratuitas de Wi-FI o conexiones de uso público.

2.- Sólo use dispositivos propios. Nunca realice compras desde un computador ajeno o de uso público.

3.- Sitio web. Escriba de manera correcta la dirección de la página donde comprará y compruebe que la dirección del sitio web comience por https.

4.- Contraseñas complejas. Emplee letras en mayúscula, números y caracteres especiales para construir claves robustas. Esto tiene como objetivo elevar la dificultad de ser descubierta, deducida o encontrada por fuerza bruta (mediante diccionarios y aleatoriamente). También puede apoyarse en gestores y/o generadores de contraseñas.

5.- Proteja su tarjeta de crédito. Al efectuar transacciones electrónicas, algunos sitios web le pueden ofrecer la opción de guardar en ellos los números de su tarjeta de crédito. No lo haga.

6.- Software de seguridad. Contar con un programa antivirus/antimalware de marca reconocida que resguarde la información de su computador o dispositivo móvil debe ser entendida como una inversión y no como gasto. Asimismo, es importante preocuparse de que la versión del software esté actualizada.

7.- Revise su cuenta bancaria o tarjeta de crédito. Si efectuó compras por Internet, verifique inmediatamente los movimientos de su cuenta corriente o cargos a su tarjeta de crédito, relacionados con tales transacciones.

8.- Entregue sólo los datos requeridos. Cuando compre por Internet sólo ingrese aquellos datos que son necesarios para dicha operación y no otros.

9.- Atención con lo que almacena. No guarde imágenes de documentos de identificación ni tarjetas bancarias en cualquier medio (celular, correo, laptop, etc.) que ante un acceso no autorizado puedan ser usados para suplantación de identidad o realizar una compra.

10.- Desconfíe de las súper ofertas. Generalmente los ciberdelincuentes aprovechan este tipo de eventos de comercio electrónico para poner en práctica sus técnicas de engaño como, por ejemplo, el adware o publicidad no solicitada.