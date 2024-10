¿Cómo sobrevivió? Hermano de mujer desaparecida siete días dentro de un pique minero en Alto Hospicio dio nuevos detalles del caso

Bastantes dudas tras el hallazgo de Rosa Mejías al interior de un pique minero en la comuna de Alto Hospicio, luego de siete días desaparecida en dicho sector, afirmaron esta mañana tener familiares de la mujer.

Fue su hermano, Cristián, quien en conversación con el programa “Contigo en la mañana”, de Chilevisión, aseguró estar consternado por la desaparición de Rosa, de quien reveló no haber tenido contacto hace al menos tres años debido a al distanciamiento que se produjo con ellos una vez que la mujer se emparejó con su actual pareja.

El hallazgo de Mejías en Alto Hospicio

“Todas las sospechas están siendo investigadas en este momento. No sabemos realmente qué pasó, es un cuento bien disperso. Todo está en investigación y ahí se está viendo en la fiscalía, las pruebas, se están analizando. No sé que irá a salir de todo eso, pero ojalá que podamos encontrar las causas de esto y no nos siga haciendo más daño como familia”, señaló Cristián en CHV.

Respecto de las primeras informaciones entregadas por la actual pareja de Mejías, en torno a que la mujer habría estado en el sur con sus familiares y no desaparecida como finalmente sucedió, Cristián indicó que les causó extrañeza considerando que ya desde “el tercer día de su pérdida se empezaron a pegar afiches en todos lados en Alto Hospicio”.

“Efectivamente, al tercer día de su pérdida empezaron a pegar afiches por todos lados y al día tres ya estaba llamándonos gente preocupada para saber si estaba o estaba mal, a lo cual él respondía que estaba bien, que estaba en el sur, que se había ido, que no lo buscaran más. Esa información la entregó en varios lugares, entonces esa información prácticamente llegó a nuestros oídos, nosotros no la veíamos. Seguimos con la búsqueda y recurrimos a la fiscal de Alto Hospicio, quien nos apoyó bastante, y nos empezó a hacer las gestiones más rápido”, reveló.

“La gran duda que hoy día tenemos es eso que señaló al principio su pareja, y que hoy en día está en investigación, todos los actos que hizo antes que la pudiéramos encontrar”, prosiguió Cristián, quien expuso que el lugar donde fue encontrada su hermana “está como alrededor de Alto Hospicio”.

“Ese lugar en Alto Hospicio está como alrededor de donde trabaja ella. Está como a dos o tres kilómetros, y de donde vivo yo está a dos kilómetros”, dijo.

Sin contacto con familiares

“Hace como tres años que no hablo con ella. Desde que conoció a su pareja prácticamente empezó a alejarse de la familia, de la misma forma en que hoy día la pillamos y la entregamos, y nos queremos comunicar y no sabemos nada. De esa misma forma se ha estado alejando durante años de nosotros”, agregó.

“Muchas veces la hermana la llama, le manda mensajes, y nada. Nosotros igual la llamamos, nos comunicamos para saber de la niña (hija), pero nunca hemos recibido una respuesta de regreso. De un día para otro nunca más nos hablaron y nosotros quedamos fuera. Nunca hemos tenido problemas con ellos, es más estamos para apoyar. Nos causa mucha extrañeza el porqué evade mucho a su familia”, insistió Cristián.

“Hoy en día prácticamente ella nos reprocha que no nos hemos comunicado con ella, pero siempre buscamos mantener el contacto. Esto viene desde que se emparejó con su actual pareja. Nosotros la queremos, y de que somos distantes, somos medio malos para comunicarnos, es verdad, pero en realidad nosotros siempre hemos estado con ella. Lo que pasa es que ella no se ha querido acercar a nosotros prácticamente”, puntualizó Mejías.

Sobrevivió gracias a su orina

Los detalles respecto de su desaparición fueron entregados con mayor profundidad por la fiscal jefe de Alto Hospicio, Jocelyn Pacheco, quien aportó los reveladores testimonios de sobrevida de Rosa. “Ella tuvo que tomar su propia orina para sobrevivir, eso fue lo que nos comentó”, dijo.

“Una persona escuchó gritos de ayuda, concurriendo justamente a verificar qué pasaba y en un cerro que está en ese sector se pudo percatar que dentro de un hoyo de aproximadamente unos cinco metros de profundidad se encontraba una persona atrapada, quien correspondía a la mujer que estábamos buscando”, relató la persecutora.

“No podemos revelar los detalles de su declaración, pero estamos tratando de determinar cómo llegó al lugar y si hay o no intervención de terceras personas. Eso es parte de la investigación, para lo cual se están realizando diversas diligencias con las unidades especializadas de Carabineros y con el Servicio Médico Legal para determinar con exactitud las lesiones que presentaba y su estado de salud”, finalizó.