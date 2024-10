Derecha se lanza dividida con AC contra Boric y Tohá

El Presidente, Gabriel Boric, arribó ayer a Ciudad de México, donde hoy participará de la asunción de la mandataria Claudia Sheinbaum, aunque probablemente tenga su atención puesta en Valparaíso, pues ayer diputados de RN anunciaron una acusación constitucional en su contra, sorprendiendo a todos cuando en los pasillos del Congreso aún se discutía si apoyar o no una acción similar contra la ministra del Interior, Carolina Tohá. La idea tuvo amplio rechazo, incluso, del presidente de Renovación.

“Pareciera que el Presidente de la República está cuidando la paz de su coalición, por sobre la vida y la integridad de todos los chilenos y chilenas. Nosotros no podemos hacernos los que no conocemos esta realidad”, dijo Ximena Ossandón, jefa de la bancada RN.

También se dieron como razones el “Criterio Tohá”, el no haber sido escuchados por el Ejecutivo para tomar medidas más drásticas en seguridad, como el uso de militares y el fracaso del plan Calles sin Violencia. El partido planea presentar el texto la próxima semana, para en estos días conseguir apoyo.

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, expresó que “más allá de los pésimos resultados, provocar una crisis política acusando constitucionalmente al Presidente no resolverá la crisis de seguridad, es irresponsable, atenta contra la estabilidad democrática y distorsiona el buen ejercicio de la política”.

Alberto Undurraga, presidente de la DC; aseguró que no apoyarán el libelo contra Boric. “Ocupar la AC por elementos que tienen que ver con la gestión de un Gobierno es antidemocrático. Encima, no tiene ningún futuro, por los quórum que requieren las acusaciones para presidentes”.

Sin embargo, el rechazo más duro vino desde el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, quien manifestó que “no queremos sumar más inestabilidad al país y es por ello que hemos hecho un llamado a nuestros diputados para que reconsideren esta situación. No es el momento apropiado y Chile necesita caminos de mayor estabilidad para combatir con éxito al crimen organizado”.

En el oficialismo, claro, no se guardaron expresiones y apuntaron a que la derecha busca hacer una cortina de humo para tapar los casos de corrupción, como indicó la diputada Maite Orsini (FA): “Es evidente que no existe fundamento para ninguna de estas dos acusaciones. El gobierno ha enfrentado la crisis de seguridad heredada de la administración anterior de la manera que corresponde, con un énfasis en prevención y persecución”.

En tanto, el diputado Raúl Soto (PPD) añadió que “lo que hemos visto el día de hoy, las acusaciones son un insulto a la inteligencia de los chilenos. Una maniobra electoral”.

Gabriel Boric regresa hoy a Chile, para iniciar una gira por la región de Antofagasta.

Republicanos ingresan acusación contra Tohá

Antes de que RN anunciara la acusación constitucional contra el Presidente Boric, llevaba días discutiéndose, al menos en los sectores opositores, si levantar un libelo de ese tipo contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, también por la crisis de seguridad. Republicanos confirmaba ayer temprano su ingreso, y comenzaban las negociaciones para que otros partidos la suscribieran. RN y la UDI lo hicieron, mientras que Evópoli, tal como en el otro caso, prefirió mantener la distancia, como confirmó el diputado Francisco Undurraga.

El jefe de la bancada del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, expuso que “la ministra Tohá es parte del problema y luego de dos años de ejercicio no tiene las capacidades ni las competencias para ser parte de la solución. El equipo de seguridad del Presidente Boric ha fracasado”.

“Las causales son haber comprometido gravemente la seguridad de la nación, infracciones a la Constitución y la ley y la inejecución de las mismas”, añadió.

El partido ya había lanzado antes sus dardos no sólo sobre la ministra, sino también contra los subsecretarios de Interior y de Prevención del Delito. El primero, Manuel Monsalve, señaló que “las policías no necesitan un partido que las represente. No creo que la AC tenga fundamentos”.

Más tarde se haría el sorteo de la comisión que únicamente tiene la misión de revisar el texto y aconsejar al Pleno, donde sólo hay un diputado de derecha, Guillermo Ramírez (UDI), quien justamente, como presidente de la UDI, había confirmado el apoyo del partido. Eso, aunque Henry Leal (UDI) dijo que “voy a respaldar, pero es un error, porque se va a unir la izquierda, los votos no van a estar y va a fortalecer su figura”.

El oficialismo fue duro con la idea. Así lo resume el diputado Gonzalo Winter: “Esta AC parte como una manera de desafiar a Chile Vamos, lo dijeron. De casi todo le echan la culpa al Presidente Boric, a la ministra Tohá y al Presidente Piñera. Este asunto que debiera ser serio, se convierte en una comedia de la derecha, patética, ridícula, poco graciosa y que se toma con liviandad un tema tan grave”.