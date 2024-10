Duro revés judicial: Estudiante acudió a la Justicia tras reprobar práctica profesional pero la Corte falló a favor de la universidad

Un fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago ha puesto fin a una disputa entre una estudiante de Psicología y la Universidad Andrés Bello, tras la reprobación de su práctica profesional. La joven acudió al Tribunal para interponer un recurso de protección tras la medida, sin embargo, éste falló a favor de la institución educativa, rechazando la medida.

La estudiante, quien cursaba la carrera bajo la modalidad “Advance”, diseñada para quienes desean compatibilizar estudios y trabajo, llegó hasta la Justicia alegando que la universidad no tuvo en cuenta su situación personal y familiar al reprobarla por inasistencia. Según explicó ante la Corte, en marzo de 2021 firmó un contrato con la institución para iniciar el programa de Psicología, y en 2024, ajustó su jornada laboral para comenzar su práctica profesional. Sin embargo, surgió un conflicto en torno a la asistencia a una clase de supervisión, la cual es parte fundamental del proceso de práctica.

Inicialmente, la universidad había autorizado su solicitud de asistir a dicha clase de manera remota, debido a sus compromisos laborales y familiares, ya que es madre de dos hijos, cuida de su madre adulta mayor y de su hermana en situación de discapacidad. No obstante, la estudiante no cumplió con la asistencia y fue reprobada por inasistencia injustificada. Ante esto, argumentó que la institución no había considerado adecuadamente sus problemas personales, lo que la llevó a interponer el recurso de protección.

Por su parte, la Universidad Andrés Bello defendió su decisión, indicando que la estudiante había firmado varios contratos a lo largo de su carrera, comprometiéndose a cumplir con el reglamento interno, que estipula la obligatoriedad de asistencia al 100% a las reuniones de supervisión docente. En este sentido, la universidad argumentó que, pese a haber otorgado permisos especiales a la estudiante, ésta incumplió con las normativas establecidas.