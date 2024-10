“Es necesario dar un paso al costado”: Manuel Guerra renuncia a la Defensoría de la Gente de La Florida debido a indagatorias por vínculos con Luis Hermosilla

Manuel Guerra, exfiscal de la zona Metropolitana Oriente, presentó este martes su renuncia indeclinable a la Defensoría de la Gente de la comuna de La Florida luego de ser mencionado en una de las aristas del caso Audio, en las que se le investiga por un supuesto intercambio de información hace ya una década con el abogado Luis Hermosilla en las causas por los casos Penta, Dominga y Exalmar.

El abogado hizo llegar una carta al jefe comunal, Rodolfo Carter, en la que expone que su renuncia la hizo efectiva en el contexto de “la existencia de un proceso penal en que soy investigado por hechos que han sido de público conocimiento”, y que “nada guardan relación con la Defensoría de la Gente”.

Las razones de Guerra para desertar a iniciativa de Rodolfo Carter

Fue la propia municipalidad la que oficializó la salida voluntaria de Guerra de la iniciativa liderada por Carter, en el marco de las indagatorias por sus posibles vínculos con Hermosilla.

“Ha presentado su renuncia con carácter de indeclinable a su condición de jefe de la Defensoría de la Gente. Dicha dimisión ha sido comunicada al Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc), entidad que representa a los vecinos de La Florida, y que, en su oportunidad, lo eligió para este cargo en forma unánime, luego de un proceso concursal en donde postularon otros abogados y abogadas”, explicaron en La Florida, donde agradecieron “el trabajo desarrollado durante este periodo” por el otrora persecutor de la Fiscalía Metropolitano Oriente.

Creo que es necesario dar un paso al costado para así no afectar este hermoso proyecto — Manuel Guerra

Respecto de su abrupta salida del órgano jurídico comunal, el abogado las resumió en una carta dirigida a la autoridad municipalidad.

“Las razones que motivan esta decisión derivan de la existencia de un proceso penal en que soy investigado por hechos que han sido de público conocimiento, los que nada guardan relación con la Defensoría de la Gente, pero por el cariño que tengo por esta iniciativa ciudadana, así como por ustedes que me otorgaron su confianza al proponer mi nombre para encabezar la misma, creo que es necesario dar un paso al costado para así no afectar este hermoso proyecto, más cuando es posible observar maliciosas y tendenciosas opiniones que no sólo buscan perjudicar a mi persona, sino que al proyecto, las cuales tienen su fuente en mezquinos intereses políticos de los que abundan en una época electoral como la que enfrenta el país”, indicó.

“Desde sus inicios se conformó un equipo de profesionales altamente motivados y responsables, quienes con un fuerte compromiso con la ciudadanía han asumido sus tareas con el mayor esmero y dedicación, de lo cual pueden dar fe los cientos de personas que han sido atendidas por la Defensoría de la Gente, proyecto que espero permanezca en el tiempo debido a su necesidad y utilidad para los floridanos”, finalizó.