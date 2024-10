“Chile está igual que una favela”: Maluco lanza dura crítica sobre la crisis de seguridad en el país

En una reciente entrevista en el programa Todo va a estar bien, el popular cantante y exintegrante del programa juvenil Mekano, Luciano “Maluco” Cardoso, sorprendió con una dura crítica a la actual situación de seguridad en Chile. Comparando el país con algunas de las zonas más vulnerables y peligrosas de su natal Brasil, el artista expresó su preocupación por el creciente nivel de delincuencia y violencia que, según él, se ha instalado en el país en las últimas décadas.

“Hay mucha violencia”

“Yo llegué hace 25 años y Chile era un país tranquilo, donde veía a los carabineros en la esquina y te entregaban información. No había esa mala onda” , comentó Maluco. En sus palabras, el país sudamericano le ofrecía un ambiente seguro y confiable, donde la presencia policial transmitía calma y se podía circular por las calles sin miedo.

Sin embargo, el artista no tardó en contrastar esa realidad con lo que percibe hoy en día. “Los taxis los paraba en la calle feliz, pero 25 años después veo la situación migratoria y cómo está el descontrol por circunstancias que yo no tengo que hablar, pero no me gusta cómo está. Chile está igual que una favela” , afirmó con preocupación, haciendo alusión a las zonas marginales y altamente peligrosas de Brasil, conocidas por su pobreza extrema y altos índices de criminalidad.

“Hay mucha violencia sin necesidad, personas buenas queriendo trabajar, personas malas haciendo desorden. No está tan bueno como antes”, aseguró el exmekano.

Maluco lamentó el cambio drástico que ha presenciado durante su estancia en el país, señalando que, aunque no ha sido víctima directa de la delincuencia, el ambiente de inseguridad se ha vuelto palpable. “Hoy ya no existe la libertad de antes, de poder caminar tranquilo por la calle. Está muy complejo salir de noche, las conductas han cambiado, las armas han cambiado, el sistema nervioso de las personas ha cambiado”, describió, subrayando cómo la violencia se ha normalizado en la vida cotidiana.

“Vamos a dar vuelta la situación”

A pesar de su dura crítica, el artista dejó espacio para el optimismo, señalando que Chile aún puede recuperarse. “Todos los cambios son positivos y el país se está acostumbrando, está creciendo. Tenemos tanta energía positiva que yo creo que vamos a dar vuelta la situación, vamos a salir adelante. La delincuencia no nos puede ganar”, finalizó con un mensaje de esperanza.