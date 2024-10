Funaron a cliente por no pagar, pero error fue de cajera: Empresa de Magallanes arriesga millonaria multa por “menoscabo al consumidor”

Con las funas a la orden del día, aprovechando el alcance de las redes sociales, una empresa de Magallanes decidió viralizar en su cuenta de Facebook a un cliente que no pagó una caja de pollos cuyo valor era cercano a los 40 mil pesos. Pero, lo que no sabían fue que el error había sido de la cajera, quien no digitó el monto.

Producto de ello, al verse publicado en Internet, el hombre regresó al local a preguntar por qué lo estaban funando si él no había hecho nada malo, momento cuando descubrieron que efectivamente era inocente.

Al revisar las imágenes quedó en evidencia que fue por una negligencia de la trabajadora, la cual no había sido evidenciada por el cliente, puesto que al momento de pagar se ve que estaba concentrado en guardar toda la mercadería.

Zanjada la confusión, el hombre decidió ir más allá e interpuso una denuncia al Sernac puesto que su imagen se había visto perjudicada, pero la respuesta de la distribuidora Tierra del Fuego aumentó su molestia, puesto que dijeron que la difusión de fotos era la manera de contactar a los clientes para saldar las deudas.

“La empresa respondió que tiene como política entregar las imágenes a los empleados para que contacten a los clientes si hubo un error en el cobro. La difusión se hace como medida para localizar o buscar al cliente, pero en ningún caso era la idea perjudicar o dañar la imagen”, fue la respuesta que entregaron al Servicio Nacional del Consumidor.

Empresa arriesga millonaria multa

Con esto, el Sernac decidió presentar una denuncia formal en el Primer Juzgado de Policía Local de Punta Arenas, “por vulnerar el derecho básico e irrenunciable al respeto a la seguridad en el consumo (Art. 3), que imponen la obligación de proteger al consumidor, lo que incluye la dignidad personal”, indicó Bío Bío.

Además, por infringir “la obligación de respetar la dignidad y derechos de las personas a través de sus sistemas de seguridad y vigilancia” (Art. 15) y “por incumplir el deber de profesionalidad, actuando con negligencia y causando menoscabo al consumidor” (Art.23).

Con esto, la distribuidora arriesga una multa de hasta 300 UTM, por cada una de las infracciones, es decir, 900 UTM, equivalentes a cerca de 60 millones de pesos, agregó el citado medio.