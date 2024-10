José Antonio Kast por millonario sueldo de Marcela Cubillos en la USS: “Tengo la impresión de que corresponde a algo más que solamente hacer clases”

El excandidato presidencial, José Antonio Kast, se refirió al millonario sueldo de $17 millones que recibía la exministra de Educación y actual candidata a la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos, en la Universidad San Sebastián (USS) señalando entre otras cosas que efectivamente el monto es “muy alto” para que fuera solamente por hacer clases.

“Está claro y es una situación concreta, la gran mayoría de los profesores no gana ese sueldo (...) Es un sueldo muy alto, sí... yo tengo la impresión de que es un sueldo que corresponde a algo más que solamente hacer clases, porque si yo lo comparo con otros profesores, nunca voy a llegar ahí”, indicó Kast en conversación con Radio Sago, durante su visita a la región de Los Ríos.

En ese sentido, el excandidato presidencial y líder del Partido Republicano agregó que “este es un proyecto educativo que tiene una data bastante corta de existencia, por lo tanto, muchos proyectos educativos para poder darse a conocer, convocan a figuras reconocidas por la opinión pública para que alguien empiece a hablar de la universidad”.

Superintendencia de Educación debe pronunciarse sobre el sueldo de Marcela Cubillos

A lo anterior, José Antonio Kast añadió que “ahora, el punto es, ¿la universidad ha prestado un servicio educativo acorde a lo que los alumnos querían? ¿Hay infraestructura acorde a lo que los alumnos querían? Yo conozco las sedes de Puerto Montt, Valdivia, Santiago y -por lo que uno puede ver- es muy buena infraestructura educacional. He visto buenos profesionales que han egresado, por lo tanto, si veo el servicio educacional, veo que jóvenes van eligiendo esta universidad porque además, hacen clases…”.

Finalmente, reflexionó indicando que debe ser la Superintendencia de Educación el organismo que debe pronunciarse sobre el millonario sueldo de la exministra.

“No soy vocero de Marcela Cubillos, no soy vocero de la Universidad, pero llevo las cosas a su justo equilibrio. ¿Es un sueldo alto? Altísimo. ¿Corresponde? No lo sé ¿Quién lo va a determinar? La Superintendencia de Educación”, cerró diciendo Kast sobre el tema.