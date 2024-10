“Necesitamos que llegue el desarrollo, la dignidad y el progreso”: Candidato Matías Toledo propone un nuevo “diseño de ciudad” para Puente Alto

Matías Toledo, el candidato independiente a la alcaldía de Puente Alto, que logró posicionarse como la candidatura con más patrocinios a nivel nacional conversó en exclusiva con Publimetro sobre su proyecto en caso de ser electo para liderar la comuna.

El joven político de 35 años ha acumulado más de 15 años de experiencia en el trabajo comunitario, convirtiéndose en una figura prominente dentro de la política territorial local. Su candidatura ha logrado ser la más apoyada a nivel nacional, en gran parte debido a su enfoque en resolver las problemáticas reales que afectan a los habitantes de Puente Alto, comuna donde nació, creció y actualmente reside.

En una reciente entrevista con Publimetro, Toledo expresó su firme compromiso con la comunidad y explicó su decisión de postularse como candidato independiente. “Creo que los debates ciudadanos y locales debieran dejar de sentarse en esta lucha histórica de derecha e izquierda, y debe centrarse en las luchas que hay en los territorios”, afirmó el candidato. Para él, es fundamental que la política local se enfoque en solucionar los problemas concretos que enfrentan los vecinos de Puente Alto, dejando de lado las divisiones partidistas que han dominado el escenario político por décadas.

Un profundo arraigo en la comunidad

“Yo no vengo de una familia política, mi padre es mecánico, mi madre es maestra en la construcción, ambos sin ninguna militancia política. Puente Alto es mi casa, es mi hogar. Mi familia y yo nos atendemos en centros de salud que funcionen. No es lo mismo que te cuenten los problemas a vivirlos”, comentó Toledo, resaltando su conexión directa con los problemas que enfrenta la comuna y su deseo de mejorar las condiciones para todos sus habitantes.

El candidato ha sido testigo de las dificultades que enfrentan sus vecinos diariamente, desde la falta de servicios básicos hasta los problemas de conectividad . “Cuando uno vive en la comuna se da cuenta que no existe derecho a la ciudad, estamos muy alejados de la realidad de las necesidades de los vecinos”, subrayó Toledo.

A modo de ejemplo, criticó algunas propuestas que, a su juicio, no abordan los problemas prioritarios de la comuna. “He visto propuestas como por ejemplo: ‘vamos a incorporar buses eléctricos para que los vecinos vayan a conocer las comunas’. No tenemos siquiera oficina de patrimonio, no tenemos ruta patrimonial, los vecinos tienen problemas de conectividad. Hay vías sin locomoción, sin micros, sin colectivos, ¿cómo vamos a andar haciendo turismo?”, señaló.

El candidato destacó que, si bien es importante fomentar el turismo y la preservación del patrimonio, existen necesidades mucho más urgentes. “Vamos a andar haciendo turismo en la comuna, cuando el vecino lo que quiere es llegar temprano a su casa”, enfatizó Toledo, añadiendo que su prioridad es mejorar la calidad de vida de los puentealtinos. “Es importante fomentar el turismo, el patrimonio, pero primero es lo primero”, insistió, para luego agregar: “Hay que mirar Puente Alto con respeto”.

El desafío de rediseñar la comuna

Con 88 kilómetros cuadrados, Puente Alto es la comuna más grande de la Región Metropolitana, y Toledo cree que esta extensión territorial conlleva desafíos únicos. “Tiene diferencias muy profundas que necesitan ser abordadas con altura de miras”, afirmó el candidato, subrayando la necesidad de un enfoque integral para el desarrollo de la comuna.

Uno de los problemas más acuciantes, según Toledo, es la falta de planificación y desarrollo urbano. A pesar de ser la comuna más grande de la región, Puente Alto carece de un diseño de ciudad adecuado, lo que ha contribuido a la ineficiencia en la distribución de recursos y la prestación de servicios. “El plan regulador de Puente Alto es del 2002, entonces en Puente Alto se ha construido mucha casa, pero no se ha construido ciudad”, explicó. “No tenemos ferias, no tenemos jardines infantiles. Las calles colapsan”, agregó, destacando la necesidad de actualizar la planificación urbana.

Propuesta de un nuevo “diseño de ciudad”

Toledo tiene claro cuál es su principal objetivo: rediseñar Puente Alto para convertirla en una ciudad más funcional y habitable. “Nuestro primer análisis es que Puente Alto necesita un nuevo diseño de ciudad” , afirmó. Su propuesta se enfoca en crear más espacios de comercio, mejorar la conectividad y fomentar el desarrollo productivo local. “Queremos proponer a Puente Alto un nuevo diseño de ciudad. No puede ser que uno vaya a Maipú, vaya a San Bernardo y vea quince calles de comercio, y uno vaya a Puente Alto y tenga Concha y Toro y Balmaceda” , expresó.

Una parte esencial de su plan incluye la creación de un barrio patrimonial y el rediseño de las rutas de transporte público. Además, propone la implementación de centros de trabajo colaborativo, o “cowork”, para promover el emprendimiento local. “Un diseño con fomento productivo y acompañado de un cowork, un street center, donde participa el sector privado, el sector público, el sector municipal y la academia”, explicó Toledo, con la intención de que Puente Alto deje de ser una “comuna dormitorio”.

Para concluir, Toledo subrayó la importancia de trabajar de manera colaborativa con todos los sectores de la comunidad. “Necesitamos que llegue el desarrollo, la dignidad y el progreso”, sentenció, dejando claro que su visión para Puente Alto es la de una ciudad más inclusiva, desarrollada y próspera.

