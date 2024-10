Evópoli quita apoyo a Cubillos y gatilla crisis con RN en Vitacura

Marcela Cubillos era la candidata de Chile Vamos y de Republicanos para la alcaldía de Las Condes. Era, porque ayer Evópoli le quitó su apoyo al emitir un comunicado en que señala que deja en libertad de acción a sus militantes para elegir a su candidato, aprovechando que “Chile Vamos no ha inscrito una candidatura para la elección de alcalde en Las Condes”. Efectivamente, Cubillos va como independiente, lo mismo que la otra postulante de derecha, Catalina San Martín, quien precisamente pertenecía a Evópoli, por lo que aparece como candidata a quedarse con esos votos.

El jefe de la bancada de diputados de Evópoli, Jorge Guzmán, confirmó que la polémica por el alto sueldo de Cubillos en la USS fue el motivo para quitarle el piso. “Lo que se ha sabido respecto de su conducta y el vínculo con la USS pone en riesgo ciertos principios que defendemos fuertemente, como el mérito, respetar a las instituciones intermedias en el rol que juegan en nuestra sociedad y, particularmente, en la educación, como también el principio de la libertad, que siempre tiene restricciones, como la responsabilidad”, indicó.

San Martín dijo en CNN que “el caso Cubillos es un golpe directo al corazón de quienes creemos en una educación privada con fin público. Cuando nos aprovechamos y abusamos de eso es muy mal mensaje. No represento a esa derecha”.

No pasó lo mismo con RN, que mantuvo el apoyo a Cubillos. Su timonel, el senador Rodrigo Galilea, aseguró que “no tenemos ninguna duda de que Marcela Cubillos Sigall es la candidata más apropiada para dirigir la comuna de Las Condes. Mantenemos totalmente nuestro compromiso. El tema de ella con la Universidad San Sebastián me parece que es un tema que tiene que resolverse en la sede de la Universidad San Sebastián”.

No sólo eso. La decisión de Evópoli en Las Condes generó que RN hiciera lo mismo en Vitacura, donde la directiva distrital del partido decidió dar libertad de acción a sus militantes y no apoyar directamente a Camila Merino, de Evópoli. Pero eso duró poco, el mismo Galilea desautorizó esta decisión, dio pie atrás y declaró que “la candidata de Chile Vamos en la comuna de Vitacura es Camila Merino. Le damos 100% de respaldo”, a la vez que explicó que “las directivas distritales del partido no tienen la autorización para definir libertades de acción ni definir apoyos distintos a los que ha definido el consejo general”.

La crisis produjo que el secretario comunal de RN en Vitacura, Arnau Sarra, renunciara acusando “falta de confianza”.