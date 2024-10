Presidente Gabriel Boric aborda denuncia contra Irina Karamanos y asegura que investigación debe ser “caiga quien caiga”

Tras la denuncia que surgió contra Irina Karamanos, ante supuesto financimiento irregular a campañas políticas, el Presidente Gabriel Boric realizó una férrea defensa hacia su expareja, señalando que confía plenamente en ella y que todas las sospechas serán disipadas.

Fue durante una entrevista realizada por su gira en Antofagasta que el Mandatario recalcó que no tolerará ningún tipo de corrupción y la justicia deberá actuar “caiga, quien caiga”.

“En el comunicado que hace Irina manifiesta su disposición a colaborar con absolutamente toda la investigación. De lo que se habla es de una sospecha, esa sospecha a mí no me cabe duda que va a ser descartada. Pero lo que yo diga no es suficiente en esto y lo reitero, en esto por supuesto que caiga quien caiga, partiendo por mí...Yo como Presidente no voy a permitir ningún acto de corrupción en ninguna parte”,”, señaló tajante.

Además, señaló estar tranquilo puesto que “nosotros jamás hicimos ningún tipo de financiamiento irregular de la política” y manifestó sus sospechas ante la denuncia, dando a entender que serían en respuesta a investigaciones que afectan a sus rivales políticos.

“Cuando alguien se siente pillado, trata de empatar las situaciones para que quede todo en el mismo barro”.

¿De qué culpan a Irina Karamanos?

La expareja del Presidente Gabriel Boric figura con cinco depósitos bancarios realizados a Procultura, entre el 2 de agosto del 2021 y el 3 de enero del 2022, periodos de plena campaña presidencial y donde ella prestó servicios en el proyecto “Recreo ¡Nos gusta el arte!”. Por lo tanto, “podrían constituir devoluciones de dineros de proyectos adjudicados”, indicó el citado medio.

Tras la denuncia Irina Karamanos respondió en sus redes sociales, asegurando absoluta inocencia y total disposición para colaborar con la justicia.

“Niego categóricamente haber abonado monto alguno a la Fundación Procultura, entidad a la que presté servicios desde mayo de 2021 a febrero de 2022 por un monto de $973.500 mensuales”, publicó.