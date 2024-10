Rector de Universidad San Sebastián por Marcela Cubillos: “No ha ayudado particularmente con lo que ha declarado”

El rector de la Universidad San Sebastián, Hugo Lavados, rayó la cancha sobre la polémica que se ha suscitado respecto a la filtración de los $17 millones de pesos que recibía como sueldo Marcela Cubillos.

En conversación con T13 Radio, Lavados precisó que “al interior de la universidad existe más bien una sensación de molestia, de cierto resquemor por todo lo que se ha hablado afuera respecto a la universidad sin considerar para nada lo que hace la universidad, las cosas positivas”.

“Estamos llenos de escandalillos y resulta que nosotros en este momento, como se dice habitualmente, estamos pagando el pato por una situación en que no tenemos necesariamente que ver”, añadió.

Lavados además precisó con respecto a los dichos de Cubillos, que “desafortunadamente, tengo que decirlo, no ha ayudado particularmente a la universidad con lo que ha declarado”.

“Creo que no ha habido gran empatía, ha habido una defensa fuera de la realidad. Además hay una cuestión que es evidente, las universidades no son una productora de cualquier cosa, tienen que ser reguladas (…). No hay libertad completa, no puede haberla”, dijo.

“Cuando se habla de un subsidio generalizado a personas que están en la universidad y que no hacen su trabajo, eso no es cierto. Caso único el de Marcela Cubillos, que ha sido súper explicado. Todo el resto de la universidad actúa dentro de bandas salariales, que tienen que ver con el contexto”, sostuvo la autoridad universitaria.

Al respecto, consultado específicamente del sueldo de Cubillos, Lavados indicó al citado medio que “cometí un error por omisión porque no tomé la lista de remuneraciones, que hubiera saltado de inmediato una diferencia de ese nivel y una remuneración de ese nivel. Es un caso único absolutamente”.

Declaraciones de Cubillos

Ante las múltiples respuestas de Cubillos en programas y redes sociales, destaca que reconoció que “sí, dejé un muy buen trabajo para asumir la candidatura en Las Condes”.

Asimismo, la exministra de Educación afirmó que su “marido ejerce un cargo en España, sí. Yo trabajo en Chile”, agregando que estuvo “siempre entre los profesores mejor evaluados por los estudiantes de la Facultad y publiqué, durante estos años, 3 libros y un cuarto en colaboración con otros académicos”.