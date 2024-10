Violento asalto en Quinta Normal: delincuentes se devolvieron para agredir a la víctima con un martillo luego de robarle

Durante esta jornada se dio a conocer que un transeúnte fue víctima de un violento asalto en la noche del miércoles en la comuna de Quinta Normal, en la Región Metropolitana, esto luego de que un grupo de desconocidos lo golpearon con un martillo.

Según los antecedentes publicados por Meganoticias, el sujeto fue atacado con un martillo de relojería luego de que le robaran todas sus pertenencias.

Antecedentes del caso

Según informó Carabineros al medio ya mencionado, el hecho se produjo a eso de las 22:17 horas el recién pasado 02 de octubre, mientras la persona caminaba por avenida Dr. Jorge Walls en dirección a su hogar, cuando de pronto tres individuos descendieron desde un vehículo de color gris y se aproximaron rapidamente para quitarle sus pertenencias.

Entre las cosas que le sustrajeron a la víctima se encuentra su celular y billetera, que contenía sus documentos personales tales como su carnet de identidad y además de sus tarjetas bancarias. No obstante, a los delincuentes no les bastó con robarle estos objetivos y el ataque no se detuvo.

Cuando los delincuentes procedían a subirse al vehículo para huir del lugar, se devolvieron a donde el peatón sólo para agredir sin ningún motivo en particular.

De acuerdo a lo relatado por la víctima sobre el hecho, fue golpeado con un martillo de relojería en diversas partes del cuerpo, incluyendo la cabeza; y posteriormente los delincuentes se dieron a la fuga.

Acto seguido, la persona afectada recibió el auxilio de los vecinos del lugar y realizó la denuncia correspondiente a Carabineros de Chile, en donde también tuvo que constatar lesiones. Estas resultaron ser de carácter leve y no visibles.

Cabe recalcar que por ahora se desconoce el paradero de la banda de delincuentes y también se han entregado detalles del avalúo de las especies robadas.