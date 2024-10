“Yo no hice nada”: Acompañante de candidato Republicano vandaliza memorial de detenidos desaparecidos

Mientras hacían campaña electoral por la comuna de Ñuñoa, una mujer perteneciente al Partido Republicano vandalizó el memorial que recuerda a las víctimas de detenidos desaparecidos en dictadura.

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad del sector, donde se ve al candidato a concejal Carlos Vega y su acompañante, siendo ella quien pisoteó las fotografías que estaban es una especie de animita y luego sacó otras. Todo esto en presencia del postulante al municipio, quien solo se limitó a grabar un video sin impedir la condenada acción.

A través de un comunicado la Casa Memoria José Domingo Cañas denunció el ataque de vandálico, ocurrido el pasado lunes 30 de septiembre.

“Esto no solo revictimiza a los familiares de las víctimas, sino que también a quienes trabajamos en la preservación de la memoria histórica. No podemos permitir que el negacionismo y el odio hacia la verdad histórica se expresen con impunidad”, publicaron.

La defensa del candidato republicano

El candidato aludido, en tanto, se defendió de las amenazas recibidas, señalando que “mis manos no tocaron nada de ese lugar ni el material que estaba afuera de eso...Me piden que pida disculpas del tema, yo como individuo no hice nada porque sería tonto hacer algo en campaña. Si alguien de mi equipo hizo algo pido disculpas de ante mano, no tengo intención de pasar por ese sector nuevamente porque no me interesan los conflictos”.

En su descripción de campaña, Carlos Vega se presenta como “Prevencionista de Riesgos... Quiero trabajar contigo para hacer de Ñuñoa un lugar mejor para todos, priorizando la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad...Tengo 2 banderas, la primera es la bandera Chilena de mi quería patria y la segunda la bandera de la libertaria. El liberalismo es el respecto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. La defensa de la vida, la libertad y la propiedad”.