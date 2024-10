“Con la conciencia tranquila porque sé quién soy”: Alcalde Carter por los comentarios homofóbicos que lo aludieron

Durante la jornada de este viernes 4 de octubre, mediante un reportaje de The Clinic, salieron a la luz nuevos chats filtrados de conversaciones entre el abogado penalista Luis Hermosilla y el exfiscal Manuel Guerra, donde en algunos pasajes hacen crudos comentarios de corte homofóbicos en contra de Rodolfo Carter, alcalde de La Florida.

Frente a esto, el jefe comunal se refirió mediante sus redes sociales a estas declaraciones que lo aludieron, agradeciendo la “enorme ola de simpatía y cariño que he recibido, incluso de adversarios”. Además, sostuvo que esto le produjo una “profunda decepción”.

“Yo sólo le respondo a los vecinos de La Florida, a ningún grupo de poder ni de izquierda ni de derecha, ni a Guerra, ni a Hermosilla , pero lo más importante, esta no es la forma de tratarnos entre los chilenos”, subrayó en el video compartido.

Más tarde, en un contacto con el programa Contigo En Directo (Chilevisión) tuvo tiempo para referirse nuevamente a estos comentarios y además habló ante la conductora del espacio, Karina Álvarez, sobre la renuncia del exfiscal Manuel Guerra de la Defensoría de la Gente de La Florida.

“Y hace pocos días atrás, producto de la situación en que se encontraba, decidió renunciar (al Municipio de La Florida). Yo no le pedí la renuncia, a pesar de que tenía costos para mí: primero, porque había sido designado por la comunidad y no por mí. Segundo, porque yo creo que la inocencia de las personas es hasta que se pruebe lo contrario en la sentencia . Nosotros le pagamos con nobleza a Manuel Guerra. Yo lo siento mucho por él... parece ser que la nobleza no está entre los valores del exfiscal”, detalló Carter.

En relación a la labor del alcalde, señaló que “funciono para la gente, me equivoco, no hago todas las cosas bien. Usted (a Karina Álvarez) me ha criticado en más de una ocasión correctamente... me equivoco, pero siempre trato de actuar de buena fe, incluso con el que es traicionero, hoy día lo sabemos, con el que es desleal yo nunca respondo con eso porque la vida no tiene que ser así. Ahora, lo importante, esto no se trata de mí, Karina, porque hay miles de cabros en Chile que son discriminados por su condición sexual y son tratados de la peor forma, y algunos incluso terminan muertos; ellos no tienen ningún minuto de pantalla para defenderse”.