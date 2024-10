“Somos grandes amigos”: Revelan ofensivos chats de Guerra y Hermosilla hablando sobre Evelyn Matthei con comentarios sexuales

En medio de la creciente controversia del denominado Caso Audios, han surgido nuevas revelaciones que involucran a figuras del mundo legal y político en Chile. Esta vez, los protagonistas son el exfiscal regional oriente, Manuel Guerra, y el abogado Luis Hermosilla, quienes, en conversaciones privadas de WhatsApp, realizaron comentarios de tono sexual y cosificador sobre la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

El medio The Clinic fue el encargado de dar a conocer estos intercambios, los cuales datan de mayo de 2020, cuando Guerra aún ejercía como fiscal regional. En las conversaciones, tanto Guerra como Hermosilla manifestaban tener una relación cercana con la alcaldesa, pero, a la vez, utilizaban lenguaje degradante y ofensivo para referirse a ella.

“Igual aguanta un porrazo”

En particular, la conversación comienza con Guerra expresando: “No así mi Evelyn Matthei, ella es otra cosa. Me encanta. Somos grandes amigos”. A lo que Hermosilla respondió: “Es total!! Inteligente y femenina. Tiene un lado dulce que la gente no se imagina”.

Enseguida Guerra comenta: “Conmigo el trato es de ‘querido fiscal’ y me llaman siempre diciéndome que habla bien de mí. En radio, cuenta pública y tv. La encuentro chora”.

El tono de la conversación, sin embargo, tomó un giro inapropiado cuando Guerra comentó: “Y es guapa”, a lo que Hermosilla respondió: “Rica. Igual aguanta un porrazo”. “Sabe. Ella Sabe”, agrega Hermosilla. En un intercambio posterior, Guerra añadió una expresión que ha generado amplio rechazo: “Sí, tiene pinta de cachera”.

Las conversaciones también incluyeron reflexiones políticas, como la opinión favorable de Guerra sobre el desempeño de Matthei en comparación con otros políticos de la derecha chilena. “Mucho mejor que Lavín. Tiene coraje para decir lo que piensa”, mencionó el exfiscal. Sin embargo, estas apreciaciones se veían opacadas por los comentarios sexualizados, que de inmediato encendieron la polémica.

Estas revelaciones llegan en un momento en el que el Caso Audios sigue bajo investigación. Este caso involucra a diversas personalidades públicas en conversaciones comprometedoras que incluyen posibles actos de corrupción hasta declaraciones ofensivas.

Los comentarios sobre Matthei no solo han sido ampliamente criticados en redes sociales, sino que también han abierto un debate sobre la falta de respeto hacia mujeres en cargos de poder, evidenciando una persistente cultura machista en el ámbito político y legal de Chile. Incluso, esta jornada el nombre de la alcaldesa de Providencia es trendic topic en la plataforma X.