Alcalde Carter repasó a Guerra y Hermosilla: “Machirulos pencas que probablemente la tienen...”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, reaccionó este lunes a los insultos homofóbicos que salieron a la luz en una reciente filtración de chats entre el abogado Luis Hermosilla y el exfiscal Manuel Guerra. En el intercambio, ambos personajes se refirieron a Carter con descalificativos ofensivos, lo que desató una fuerte reacción por parte del edil.

Durante su aparición en el programa Mucho Gusto, Carter no solo se defendió de los comentarios, sino que también aprovechó para lanzar duros dardos contra Hermosilla y Guerra. “Me pasó bien poco con esto, porque cuando uno cuando está claro en quién es, y los seres queridos también saben quién es uno, este tipo de ofensas hablan más de quien las dice que quien las sufre. Además, no me siento con el derecho de ser víctima de nada, porque este tipo de comentarios los sufren millones de personas todos los días”, declaró con serenidad.

El alcalde fue enfático al señalar que no se consideraba una víctima, reconociendo que este tipo de comentarios hirientes son algo que sufren muchas personas diariamente. “Hay niños que se mueren, se suicidan, producto de la discriminación de la que sufren. Yo no tengo tiempo para escuchar a dos miserables como Hermosilla y Quintanilla, en este caso Hermosilla y Guerra ”, afirmó tajante.

“Machirulos pencas...”

“Estos señores, al referirse de formal tan despectiva hacia mí, dan cuenta de tres cosas: primero, que no los conozco; segundo, que no tenía ninguna relación de amistad con Guerra; y tercero, es que nunca recibí ningún favor”, agregó.

“Lo importante en esto es ponerse en el caso de la gente común y corriente, ese cabro que está saliendo del clóset, que es distinto en su forma de vivir. ¿Tiene la posibilidad de recibir un abrazo cariñoso como en mi caso? Ni uno. Estos cabros crecen mal, se mueren, y ese es el país que no queremos”, enfatizó el jefe comunal.