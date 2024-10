Agente encubierto: El policía que se infiltró en el brazo armado del Tren de Aragua en Arica

Puso su vida en riesgo. Si lo descubrían, pagaría con la muerte, pero se arriesgó. Se trata de un policía encubierto que se infiltró en la peligrosa banda criminal Los Gallegos, brazo armado del Tren de Aragua que se instaló en Arica.

Fue el año 2022 cuando llegó a vivir a la toma del Cerro Chuño, con la misión de conocer de cerca y en primera persona los movimientos de los delincuentes extranjeros, en su mayoría venezolanos quienes se encuentran detenidos gracias a su investigación, la cual permitió formalizarlos por extorsión, torturas, posesión de armas y asesinatos.

Un trabajo en conjunto de la PDI y la Fiscalía de Arica permitieron infiltrar al agente encubierto, quien se tuvo que caracterizar, aprender las jergas y cambiar su fisonomía para no levantar sospechas, pareciendo uno más de los que vivían en el campamento.

“En el momento que me sorprendían o levantaba la más mínima sospecha de las personas con las que yo me iba a relacionar, no iba a significar que me iban a golpear o que me iban a echar de la población. Literalmente me iban a matar”.

Así lo reveló en un reportaje de Teletrece, donde dieron cuenta del exitoso operativo del funcionario, quien vivió por meses en precarias condiciones en la toma. Para ello, se convirtió en un conductor informal, que trabajaba transportando cualquier cosa que le pidieran.

Policía se infiltró en banda Los Gallegos

Esto le permitió entablar una amistad con los venezolanos y conocer cómo se movían en el día a día de uno de los criminales.

“En sus desplazamientos, él siempre portaba una pistola en su cintura. Como una forma también de que se reflejara o que se viera el arma de fuego, era una forma de decir, aquí estoy yo...Es una conducta que le permitía, en la jerga delictual, marcar presencia”, dijo respecto a uno de ellos.

Incluso, en el juicio contra Los Gallegos declaró en calidad de testigo, bajo la identidad asignada como D1. Ahí, a través de una video llamada, sin cámara, la banda criminal reconoció su voz y se sorprendió al descubrir que fueron engañados.

