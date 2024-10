Andrés Chadwick asegura que renunció a la UDI para no dañar electoralmente a Chile Vamos

Durante dos semanas la UDI y Andrés Chadwick mantuvieron bajo cuerda la renuncia al partido del ahora exmilitante gremialista, dimisión que se vio gatillada por la vinculación del exministro con distintas aristas del caso Audio, donde su amigo íntimo Luis Hermosilla se encuentra formalizado y en prisión preventiva.

Además, distintos personeros de Chile Vamos habían pedido a Chadwick mayor transparencia en sus explicaciones y que saliera a “dar a la cara” ante la ciudadanía, advirtiendo un eventual daño para los candidatos del sector en las próximas elecciones de fines de octubre.

Por medio de un comunicado, Andrés Chadwick, señaló que su renuncia a la UDI “ha sido una decisión dolorosa, porque es una vida dedicada a este proyecto. Por ello mismo lo asumí como un paso necesario, por cuanto jamás he incurrido, ni voy a incurrir voluntariamente, en ninguna acción que pudiese causar daño a la UDI, CHV (Chile Vamos) y nuestro sector político”. En referencia a las próximas elecciones de gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales.

Asimismo, Chadwick, al igual que Marcela Cubillos y su sueldo de 17 millones en la Universidad San Sebastián, apeló también a la “libertad”, pero en este caso, para defenderse “de las falsas infamias e injurias con las que, injusta y obsesivamente, han intentado involucrarme en hechos ajenos a mis valores de vida, con una obvia intencionalidad política que seguramente va incluso más allá de mi propia persona”.

Finalmente, el cuestionado personero le “deseo éxito a la UDI y a CHV (Chile Vamos) en los desafíos electorales que próximamente se realizarán”, agregando que “todos unidos que es lo que Chile necesita para salir adelante. La tarea es grande y exige por sobre todo grandeza”.

Dimisión bajo cuerda

Fue el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez quien dio a conocer la noticia, indicando que Chadwick “renunció hace aproximadamente dos semanas, lo hizo a través de la página del Servel y lo que él me dijo textualmente en esa conversación es que lo hacía para no dañar a la UDI ante estas injustas acusaciones”.

“Quiero agradecer al exministro Chadwick que haya tomado esta decisión, que yo no se la pedí, pero que él voluntariamente asumió. Esto le va a dar a él también más libertad para poder desarrollar, por ejemplo, la querella que presentó ayer contra diez diputados que lo han injuriado y calumniado y sobre los cuales pidió su desafuero”, agregó el presidente de la UDI.

Por otro lado, precisó que “para él esta es una decisión que fue muy difícil. Él me manifestó que fue muy dolorosa y yo aprovecho, ya que usted me pregunta, de agradecerle al exministro Chadwick que me haya llamado en el momento en que tomó la decisión de renunciar”.