Caso Audios provocó un verdadero terremoto: Andrés Chadwick renunció a la UDI

Los antecedentes del bullado Caso Audios, ha provocado un verdadero terremoto en la política y ahora específicamente en la UDI, ya que el exministro del Interior de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, renunció a la UDI.

La información fue confirmada por el propio presidente de la colectividad, Guillermo Ramírez.

El timonel del gremialismo explicó que la dimisión ocurrió hace dos semanas. “Renunció hace aproximadamente dos semanas, lo hizo a través de la página del Servel y lo que él me dijo textualmente en esa conversación es que lo hacía para no dañar a la UDI ante estas injustas acusaciones”, dijo Ramírez.

“Quiero agradecer al exministro Chadwick que haya tomado esta decisión, que yo no se la pedí, pero que él voluntariamente asumió. Esto le va a dar a él también más libertad para poder desarrollar, por ejemplo, la querella que presentó ayer contra diez diputados que lo han injuriado y calumniado y sobre los cuales pidió su desafuero”, agregó el presidente de la UDI.

Por otro lado, precisó que “para él esta es una decisión que fue muy difícil. Él me manifestó que fue muy dolorosa y yo aprovecho, ya que usted me pregunta, de agradecerle al exministro Chadwick que me haya llamado en el momento en que tomó la decisión de renunciar”.

Chadwick presenta querella

A través de un escrito ingresado a la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Chadwick pidió el desafuero de 10 diputados del oficialismo, luego de querellarse contra ellos por injurias graves y calumnias, todo esto luego de una serie de declaraciones que se han registrado en medios de comunicación a raíz de la filtración de chats del abogado Luis Hermosilla.

Chadwick, aparece mencionado en varias de esas conversaciones, lo que llevó a que los parlamentarios ingresaran una acusacion constitucional contra la suspendida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, escrito a través del cual, el exministro considera que se ha dañado su honra.

En el escrito presentado ante la justicia, el exministro Andrés Chadwick expone que hay afirmaciones y expresiones que a su juicio son injuriosas, como el párrafo donde se asegura: “¿Quién solicitaba al abogado Luis Hermosilla averiguar sobre el estado de las causas en que funcionarios de Carabineros estaban procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el estallido, para que aquel, a su vez, se la solicitara a la señora Vivanco? Su jefe, o sea, el Ministro del Interior Andrés Chadwick. El mismo procedimiento ocurría para Exalmar, Dominga, el caso del Director General de la la Policía de Investigaciones”.