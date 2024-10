“En el hospital lo establecieron como intento de asfixia”: El testimonio de chilena en Australia que denunció agresión de cónsul Sebastián Canales

Durante esta jornada de martes, se dio a conocer la grave denuncia realizó Natalia Pozo, chilena radicada en Australia, quien asegura que fue agredida por el cónsul de Chile en este país.

PUBLICIDAD

De acuerdo a su testimonio que se dio a conocer en “Contigo en la mañana”, el diplomático la atacó luego de grabarlo al interior de su oficina cuando ella estaba pidiendo ayuda para repatriar el cuerpo de su hijo fallecido.

“Luchar por la dignidad de un hijo y por nuestra propia dignidad, vale la pena. Nadie quiere que cuando, un hijo se va, exponerlo así en televisión, pero cuando un funcionario público te retienen durante dos horas, ese trato no se lo merece ninguna persona. Y las barbaridades que dijo de mi hijo para quebrarme y que le entregara el teléfono... por alguna razón sentí que tenía que escuchar esas atrocidades y guardar el teléfono, porque eran pruebas”, dijo sobre el registro que logró capturar.

“Cuando llegó la policía australiana, este hombre me decía ‘yo puedo hacer lo quiera contigo, tengo inmunidad diplomática’. Yo me sentía en shock. Si ese hombre me hubiese querido matar, lo hubiese podido hacer”, añadió.

Asimismo, en el video se visualiza el momento en el cual el cónsul Sebastián Canales le pide que se retire del lugar: “Esta es mi oficina y yo le podría prohibir grabar”.

No obstante, al diplomático no le bastó con las amenazas y se abalanzó sobre ella. “Comenzó a darle portazos a mi brazo izquierdo”, dijo la víctima.

“Me caigo al suelo, y una de las secretarias agarra mis documentos y me los retiene. Yo le rogaba a la señora que abriera la puerta, que llamase a la policía”, recordó Natalia en la conversación con el matinal de CHV.

PUBLICIDAD

Posteriormente, logró salir del Consulado y se puso en contacto con la policía para constatar lesiones.

“En el hospital lo establecieron como intento de asfixia”, afirmó, contando que “cuando intento agarrar el teléfono, él me agarra del cuello”.

Finalmente, la mujer le comentó a los animadores del matinal que no entendía cómo “puede ser posible que se usen dependencias estatales para tener un agresor de mujeres”.

De igual manera, hizo un llamado a los televidentes afirmando que solamente estaba buscando una solución a su problemática y que cualquier ayuda era bienvenida.

Reacciones de Cancillería

En este contexto, es donde desde Cancillería compartieron un comunicado intentando empatizar “con la tragedia que origina esta solicitud de atención consular. El Consulado de Chile en Sídney tuvo conocimiento de esta caso hace semanas, prestando de manera inmediata la atención, de acuerdo a sus competencias y atribuciones”.

“La Cancillería está al tanto de la denuncia, por lo que ya se instruyó la realización de un sumario, además de otras acciones y medidas que permitan esclarecer los hechos. En tanto, la Dirección General Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores está en contacto con la connacional para garantizar la continuidad de la asistencia que se está prestando”, cerraron, según consignó La Cuarta.