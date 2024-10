Hombre le inventó secuestro a su esposa para poder seguir en una fiesta y no llegar a su casa en Calama

Impacto ha causado el caso ocurrido en la ciudad de Calama, donde un hombre junto a sus amigos, simuló un secuestro ante su esposa para poder seguir estando de fiesta. La mujer de la supuesta víctima interpuso una denuncia ante la PDI, que de inmediato comenzó a realizar las indagatorias para dar con el paradero del supuesto secuestrado.

Sin embargo, con la investigación se descubrió que el hombre se encontraba en una fiesta al interior de una parcela.

El delegado presidencial provincial de El Loa, Miguel Ballesteros, condenó el hecho y anunció que tomará acciones legales contra las personas involucradas en la simulación del secuestro.

“Estos hechos no solamente son condenables, sino que también los vamos a perseguir judicialmente, porque implica movilizar recursos policiales para un procedimiento donde supuestamente está en riesgo la vida de una persona. Es intolerable. Además, que se deja de generar otro tipo de servicios policiales, porque la gravedad de un delito como el secuestro demanda esfuerzos de otra naturaleza”, dijo la autoridad.

Hasta con videollamada a la esposa

Y claro, el hombre inventó a su esposa que había sido secuestrado, para no excusarse al no llegar a casa. Pero no sólo eso, ya que junto a sus amigos realizaron una videollamada para simular la situación.

El delegado aclaró que las acciones legales no serán solo contra el “secuestrado”, sino que también contra sus amigos. “No es la primera vez que ocurre un caso como este y no vamos a tolerar que se malutilice el sistema de denuncia para estos efectos”, puntualizó.

Ballesteros precisó que “los canales de denuncia hay que cuidarlos, los recursos son finitos, son muchas veces escasos y, por lo tanto, hay que hacer buen uso de ellos, sobre todo cuando se moviliza gran cantidad de personal para esclarecer una denuncia de esta naturaleza”