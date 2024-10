Hombre que golpeó a adulto mayor en La Florida asegura que estaba drogado y no recuerda nada: “Esa persona que sale en el video no soy yo”

Durante la jornada de este martes se dio a conocer el insólito testimonio de un hombre acusado de la brutal golpiza a un adulto mayor en La Florida, quien aseguró no recordar nada sobre el hecho tras supuestamente haber sido drogado con antidepresivos mientras estaba en un bar.

PUBLICIDAD

Rodrigo entregó su versión de lo sucedido en una conversación con el matinal de CHV, en donde expusieron dieron a conocer las imágenes en las cuales se ve al acusado descontrolado y golpeando en reiteradas oportunidades al cuidador de autos llamado Carlos Acuña, a quien habría hecho responsable de un robo.

“No recuerdo mucho”, comentó de entrada, agregando que “por relato de terceros que han ido reconstruyendo la historia que me tiene totalmente asumido en un estado nervioso tremendo”.

“Como primera instancia concurrí a constatar lesiones, a hacerme exámenes toxicológicos (...) traté de autodenunciarme a Carabineros el día domingo, alrededor de las dos de la tarde fui y le comenté, ellos recordaron que el día anterior estuve a torso desnudo, a pies pelados, en la comisaría”

“No había visto el video (...) Esa persona que sale en el video no soy yo y toda la gente que me conoce lo sabe... no me reconozco en ese estado”, sostuvo en la conversación.

Don Carlos no fue la única víctima

“No me puedo acercar a la casa de don Carlos (víctima), lamentablemente, porque de parte de su familia recibí golpes, tengo lesiones actualmente”, contó en “Contigo en la mañana”.

“Sí me interesa responder y pedirle las disculpas a Don Carlos porque no era yo, y como prueba tengo exámenes que demuestran que en mi trago se agregaron antidepresivos”, añadió.

PUBLICIDAD

Posteriormente, Gino Costa procedió a leer el documento de la Clínica Dávila, en donde la mayoría de los resultados son negativos menos los antidepresivos tríciclicos.

Tras una consulta del periodista, Rodrigo aseguró que no toma antidepresivos y que toda esta situación es compleja “porque no solamente agredí a don Carlos, agredí a muchísima más gente durante ese día, no solamente en el local, agredí a mi familia, personal de seguridad, a mi hermano (...) a mi esposa, cuñada, suegra. No sabía quién era”.

“Corrí cinco cuadras, a pies pelados, sin acordarme de lo que hice. Corrí de vuelta al local (...) me arranqué de una comisaría, de un servicio de urgencias”, fue parte de lo que recordó.