‘Motochorro’ quedó captado en video viral de fotógrafo de redes sociales

Tristemente, la violencia y la inseguridad siguen siendo de las materias que más preocupan en la actualidad de Chile. En esta ocasión, uno de los conocidos modus operandi de los antisociales para robar, quedó en evidencia tras ser captado en video durante un clip que realizaba un fotógrafo para sus redes sociales.

Sergio Fajardo es un fotógrafo y filmmaker boliviano que registra diversos momentos a lo largo de nuestro país. No obstante, en un intento de fotografiar a un desconocido –como lo suele hacer en sus videos– tomó el momento justo en que un “motochorro” (sujeto que comete un robo al montar una motocicleta) le arrebató precozmente el celular a la chica que acompañaba al turista que hizo de modelo.

En el viral se ve cómo Sergiofa Creations –su nombre en Instagram y TikTok– se acerca a las personas que venían de La Serena para, luego de presentarse, preguntarle si le gustaría posar para unas fotos : “¡Hola chicos! ¿cómo están? Espero no ser imprudente... Te cuento, soy fotógrafo y vengo del sur, y estoy buscando aquí en Santiago, fotografiando a personas destacables del día de hoy. No sé si te puedo hacer unas fotitos, unos 30 segundos, no me demoro nada”.

La situación fue en pleno centro de Santiago. Y fue en el momento en que el profesional estaba realizando sus primeros disparos fotográficos cuando le preguntó a la chica de dónde venían, y en cosa de segundos, un motociclista pasó a gran velocidad y le quitó el teléfono a la mujer.