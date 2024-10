Presidente Boric envía al Congreso proyecto de fin al CAE y nuevo financiamiento para la educación superior: “Estamos cumpliendo un compromiso”

Asegurando que “estamos cumpliendo un compromiso que adquirimos con Chile”, el Presidente Gabriel Boric, firmó durante la mañana de este martes 8 de octubre el envío al Congreso del proyecto de ley que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea un nuevo sistema de financiamiento público para la educación superior.

Durante la actividad, que se realizó en la Universidad de Santiago, el Mandatario destacó que esta es una de las principales banderas de lucha del movimiento estudiantil -del cual él mismo fue parte cuando estuvo en la Universidad de Chile-, y defendió los cambios que se le introdujeron a la iniciativa.

“Estamos cumpliendo un compromiso que adquirimos con Chile, pero sobre todo estamos haciendo justicia a una lucha de años que tiene caras y nombres. Esta es una de las banderas más sentidas del movimiento estudiantil del que formamos parte en su momento. Estamos cumpliendo con la palabra empeñada”, indicó el Presidente.

En cuanto a los cuestionamientos por el tono del proyecto, agregó que “hay algunos que dicen ‘esto no es lo que ustedes dijeron en un comienzo’, pero si las cosas cambian justamente porque uno es capaz de incorporar argumentos con fundamentos de otras personas. Si uno no cambiara nunca su posición inicial, la política no tendría sentido”.

Llamado al Congreso y respuesta por la crisis de seguridad

En ese sentido, el Presidente hizo un llamado al Congreso a discutir el proyecto asegurando que es “una fórmula que consideramos justa para que el país aborde esta urgencia, también hemos tomado en cuenta las preocupaciones de diferentes sectores y especialistas para poder presentar un proyecto sólido que ojalá obtenga amplio respaldo y se tramite rápidamente”.

A lo anterior, agregó que “con este y otros proyectos estamos poniendo a prueba nuestra capacidad de llegar a acuerdos para entregar soluciones a las personas más allá de los eslóganes y la política chica (...) Los chilenos y chilenas esperan de nosotros, Gobierno y de quienes estamos en política que trabajemos con celeridad en los problemas que dificultan su día a día y que la política sea una herramienta para entregarles una mejor calidad de vida. El CAE es uno de estos problemas que debemos resolver”.

Proponemos poner #FINalCAE con un nuevo instrumento de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), moderno, eficiente y fiscalmente responsable, pensado para quienes más lo necesitan y la gran clase media. pic.twitter.com/iMsPQBP4cJ — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) October 8, 2024

“Invito a las y los parlamentarios que abordemos este problema con altura de miras y siempre pensando en nuestra gente que es a quien nos debemos”, agregó.

En tanto, sobre el momento en el que se envía este proyecto, en medio de la denominada crisis de seguridad que se vive en el país, el Presidente Boric aseguró que el Ejecutivo es capaz de “caminar y mascar chicle”.

“Algunos dirán que no es necesario o que no soluciona un problema prioritario, pero les quiero decir que los gobiernos pueden caminar y mascar chicle (...) Hay que abordar todos los problemas y dolores de la sociedad. Tengo absolutamente claro, cuando recorro cualquier lugar del país, que hoy la seguridad es de las principales preocupaciones de nuestro pueblo, y estamos trabajando intensamente para desarticular bandas de crimen organizado, para pelear contra la delincuencia, y sabemos que es una tarea larga y difícil. Algunos que dirán ‘ustedes debieran dedicarse 100% a eso’, pero el gobierno debe tener sus ojos y acciones en todas partes”, puntualizó.