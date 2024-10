Rodolfo Carter por millonario contrato de Marcela Cubillos en la USS: “Si me hubieran ofrecido su sueldo, yo no lo habría aceptado”

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió al sueldo de 17 millones de pesos que recibió la exministra de Educación y actual candidata a la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos, mientras trabajaba como docente en la Universidad San Sebastián (USS). En una reciente entrevista con The Clinic, el edil si bien tuvo buenas opiniones para la exmilitante de la UDI subrayó la importancia de actuar con prudencia en la política.

La revelación sobre el millonario salario de Cubillos, fue dada a conocer por El Mostrador, quienes citaron a un alto funcionario de la USS quien aseguró que Cubillos tenía un contrato de docente por el que le pagaban 17 millones de pesos brutos al mes. Incluso, este se mantuvo el tiempo que la exministra estuvo viviendo en Madrid, cuando acompañó a Andrés Allamand, su esposo, en la Secretaría General Iberoamericana, lo que ha llevado a especulaciones sobre el uso de estos fondos para fines políticos. “Le financiaban la campaña”, denunció la fuente.

“Yo no lo habría aceptado”

Durante la entrevista, Carter destacó la necesidad de actuar de forma prudente en la política, más allá de la inteligencia o el coraje de los líderes. “Yo quiero mucho a la Marcela. La admiro profundamente, es de las mujeres más inteligentes y valientes en Chile. Ella estuvo dispuesta a pelear cuando muchos hombres se escondieron en la derecha”, afirmó Carter. Sin embargo, cuando fue consultado sobre el polémico sueldo que Cubillos recibió en la USS, el alcalde expresó que, en su caso, habría rechazado una oferta similar. “Si me hubieran ofrecido el sueldo que le ofrecieron a ella, yo no lo habría aceptado” , señaló, añadiendo que “lo más importante en un político no es su inteligencia, ni siquiera su coraje, es la forma prudente de actuar”.

A pesar de las críticas, Carter se desmarcó de la ola de ataques dentro de su sector político hacia Cubillos. “Yo no me voy a sumar a la montonera en la derecha que hoy le pega en el suelo a Marcela Cubillos” , afirmó, sugiriendo que los verdaderos jueces en este tema serán los vecinos de Las Condes, quienes decidirán si respaldan o no la candidatura de la exministra.

Cubillos, por su parte, hace algunos días defendió su salario a través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), sin desmentir la cifra, pero subrayando que dejó ese “muy buen trabajo” para asumir su candidatura a la alcaldía de Las Condes.