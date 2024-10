Tras días desaparecido: Encuentran cuerpo sin vida de Brandon Morales en playa de Antofagasta

En la playa El Trocadero de Antofagasta fue encontrado el cuerpo sin vida de Brandonn Morales Vega, el joven de 22 años que se encontraba desaparecido desde el pasado 3 de octubre, cuando salió de su casa a eso de las 08:00 de la mañana rumbo a su trabajo.

Fue pasadas las 20 horas del lunes cuando Carabineros reportó el hallazgo de un cuerpo masculino, el cual fue identificado por sus familiares.

En los días previos se habían encontrado algunos objetos personales del joven, como su mochila, billetera, carnet y audífonos, en un sector cercano al Humedal de La Chimba.

El día de su desaparición

“Él salió a las 8:15 para ir a trabajar, todo parecía normal. Pasó el día y no tuvimos noticias de él, así que llamamos a su trabajo y supimos que no llegó. Intentamos contactarlo varias veces, pero no respondió. Rastreé su teléfono, que seguía en la casa”, contó su Hans Morales tras su desaparición.

Además, reveló al medio Soy Antofagasta que Brandon no quería regresar a su trabajo, puesto que había estado con licencia médica por un mes. “Me contó que no tenía muchas ganas de ir, pero nunca imaginamos que algo así ocurriría”, lamentó,

Al no noticias de él su familia interpuso la denuncia por presunta desgracia en Carabineros y comenzaron su intensa búsqueda en compañía de Bomberos, la Armada, Carabineros y grupos de rescatistas, la cual terminó con el trágico hallazgo.

Hans también recordó que Brandon fue diagnosticado “con depresión severa hace unos años, tras una situación sentimental complicada, pero desde entonces había estado recibiendo tratamiento. La familia sigue en shock ante la desaparición, ya que Brandon siempre solía avisar a su madre de sus movimientos. Es raro que no se haya comunicado”, explicó al medio Contraplano.

La causa de muerte de Brandonn Morales está siendo investigada.