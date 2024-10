“¿De dónde chu... vas a sacar la plata?”: Pablo Herrera cuestiona proyecto de ley que presentó y firmó el Presidente Gabriel Boric

El Presidente Gabriel Boric presentó –a través de una cadena nacional– durante la noche del lunes 7 de octubre un proyecto de ley que busca poner fin al actual Crédito con Aval del Estado (CAE) y reemplazarlo por un nuevo Financiamiento de la Educación Superior (FES).

Las respuestas y críticas no tardaron en llegar. Por ejemplo, durante esta jornada de martes la hija mayor del fallecido exMandatario Sebastián Piñera, Magdalena Piñera, se refirió a la propuesta de la actual máxima autoridad del país, señalando que “hay que tener mas visión de Estado”.

Y en esta ocasión, durante el capítulo del programa de debate político Sin Filtros, el mediático cantante Pablo Herrera salió a analizar este Proyecto de Ley de Reorganización y Condonación de Deudas Educativas y Nuevo Financiamiento para la Educación Superior que firmó el Presidente de la República durante esta mañana.

“El tema del CAE, yo no sé adónde chucha Boric piensa sacar 11 mil millones de dólares que es lo que vale un año la deuda que hay... ¿de dónde chucha vas a sacar la plata si esa hueá es inviable? no hay cómo. Y yo me pregunto, que yo sigo endeudado en muchos millones de pesos hasta el día de hoy, porque estuve pagando en un momento tres universidades al mismo tiempo ¿tú cachai’ lo que es esa hueá? son más de 2 millones de pesos: yo debo más de 60 millones de pesos”, comenzó diciendo Herrera.

A su vez, en el espacio que conduce el periodista Gonzalo Feito, el compositor chileno cuestionó lo que pasaría con quienes ya han pagado parte de la deuda, como él: “El tema de la condonación lo encuentro súper injusto para personas como yo que tuve que pagar de manera privada... ¿a mí quién chucha me devuelve la plata? todos los millones que todavía sigo pagando . Es súper injusto para quienes, que son muchos, los que se han sacado la mugre por pagar de forma privada para no dejar a sus hijos endeudados.

Por último, enfatizó en que el Mandatorio faltó a la verdad, puesto que señala que es imposible hacerlo sin costo: “Además que es mentiroso: no hay manera de hacerlo gratis. Chile, este es un país en vías de desarrollo y tenemos urgencias; la delincuencia es una urgencia”.