“Fue tenso e incómodo”: Ángel Valencia revela conversación con Luis Hermosilla donde le pidió un procedimiento abreviado para exdirector de la PDI

Como un momento “tenso e incómodo” calificó el fiscal nacional Ángel Valencia el café que reveló haberse tomado con el abogado Luis Hermosilla -quien está en prisión preventiva por el “Caso audios”- y el exministro del Interior, Andrés Chadwick, instancia en la que Hermosilla le pidió interceder para lograr un procedimiento abreviado para el exdirector de la PDI Héctor Espinosa, imputado por malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público.

En ese sentido, el fiscal nacional señaló que la solicitud fue planteada por Hermosilla al final de la reunión -que en todo momento fue calificada como “informal” por Valencia-, añadiendo que el abogado le indicó “la posibilidad de un procedimiento abreviado (para Espinosa). Le dije que eso dependía del fiscal a cargo, pero también que yo iba a hacer lo posible para que no ocurra, porque en un caso tan claro como ese no corresponde. Fue tenso e incómodo que me haya hecho un planteamiento como ese si nos habíamos juntado a tomar café para ver otro asunto que era personal”, explicó Ángel Valencia en radio Cooperativa.

A lo anterior agregó que “además, para plantear ese tipo de asuntos no es necesario juntarse a tomar café en la mañana. Hay una agenda del fiscal nacional, en la cual los abogados pueden pedir reuniones, pueden pedir audiencias, pueden plantearlo. No era necesario hacerlo para plantear esos asuntos”.

Por qué se reunió el fiscal nacional con Hermosilla y Chadwick

El jefe del Ministerio Público detalló que la cita con Luis Hermosilla y Andrés Chadwick se dio de manera informal al poco tiempo después de haber sido nombrado en el cargo, y que tenía como objetivo aclarar algunas cosas personales con Chadwick, principalmente por lo que se dijo de él cuando estaba postulando a la Fiscalía Nacional.

“A las pocas semanas, en marzo, me junté a tomar café con Hermosilla y Andrés Chadwick, a instancias de Chadwick, para limar asuntos personales y privados que venían de previo al cargo (...) Tuvo que ver con el impresentable proceso de postulación, que fue pelea en la mugre. Se inventaron mentiras sobre mí y se metieron con mi familia, fue una cosa francamente asquerosa”, contó Valencia sobre el objetivo de la cita.

Fue en ese contexto que el fiscal nacional explicó que se juntaron los tres porque “cuando asumo, lo hago con el desafío de sacar la Fiscalía adelante, del pantano, y necesitaba despejar peleas y evitarme adversarios innecesarios”.

Ángel Valencia aseguró que su última conversación con Hermosilla fue en 2022 y que fue justamente para aclarar los puntos mencionados anteriormente.