“Lo que me da risa...”: Jennifer Warner le quita dramatismo al huracán Milton y critica a autoridades por incitar a la “paranoia”

La recordada animadora Jennifer Warner relató cuál es su principal temor respecto al huracán Milton que fue anunciado para la noche de este miércoles y se espera que sea uno de los más fuertes en su escala, llegando al grado 5.

Si bien, reveló que ella no está en la zona de mayor riesgo, sí temen ante la fuerte crecida del mar, cuyas olas podrían bordear los cinco metros de altura.

“Estamos tranquilos nerviosos. Me encuentro en mi casa, los niños no van ni hoy ni mañana al colegio. Se suspendieron las clases”, contó en conversación con el matinal Buenos días a todos.

Según explicó, “no estoy en zona de riesgo directo donde estaría tocando tierra esta noche el huracán Milton, pero se espera en esta área, vientos fuertes, Lo que a todos nos tiene bien preocupados es la crecida del mar”, advirtió.

“Lo que se espera hoy, que es como crónica de un desastre anunciado, es tremendo, es el levantamiento del agua de 4,5 metros, llegando a ser lo máximo”, agregó a su testimonio.

Jennifer Warner no teme a Milton

De igual forma, a pesar del temor generalizado, ella le quitó dramatismo a la situación, dando a entender que existiría una especia de “paranoia”.

“Estamos en un país desarrollo, pero existe la típica paranoia. La gente corre a abastecerse. A mí lo que me da risa es que lo hacen con papel higiénico. Es preocupante la forma en que las autoridades se han dirigido a la ciudadanía. La alcaldesa de Tampa hablaba de que si usted no evacua, usted va a morir”, consignó Página 7.

En la misma línea, la exesposa de Marcelo Ríos, Paula Pavic, también señaló que no pensaba evacuar su domicilio, dando cuenta que no le tenía temor al huracán.

“A los que me preguntan, yo no voy a evacuar, me voy a quedar acá, se supone que esta casa está fabricada para huracanes”, contó a sus seguidores.