Marcela Vacarezza reconoce tener una gran preocupación ante la llegada del huracán Milton a Florida: “Uno queda a merced de lo que venga”

Los anuncios que han alertado estos últimos días en Estados Unidos de la llegada del poderoso huracán Milton a las costas del estado de Florida mantienen con una gran preocupación a los chilenos radicados en ciudades como Miami, Orlando y Tampa, entre ellos, Marcela Vacarezza, quien aseguró este miércoles en el programa “Mucho Gusto” que a pesar de todas las preocupaciones que tome junto a su marido Rafael Araneda y sus hijos, nada puede hacer ante una posible desgracia provocada por el evento climático.

En una extensa conversación con los animadores del matinal de Mega, Karen Doggenweiler y José Antonio Neme, fue que la mediática evidenció sus aprehensiones respecto del fenómeno climático que incluso a llevado a que autoridades locales, como el caso de la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, hayan anunciado de inminentes muertes por el huracán Milton.

El temor de Marcela Vacarezza

“¿Cómo es vivir un huracán?”, preguntó Doggenweiler a Vacarezza, no sin antes dejar en evidencia el desastroso panorama que se pronostica para ciudades como Miami, Orlando y Tampa, unos de los puntos donde se prevé que pase Milton.

“Mira, es la pregunta de si prefiero los terremotos o los huracanes. La verdad, es que ninguna de las dos cosas. Encuentro que todas estas cosas son tremendas. Uno se prepara, pero al final queda a merced de lo que venga”, dijo la psicóloga desde su casa de Miami.

“Claro, te pueden decir ‘cierre las ventanas”, porque hay unas persianas, si no tienes vidrios anti-huracán, hay que cerrar las persianas. Te puedes poner madera, puedes tener agua, puedes tener gas. Te puedes preparar de todas las maneras posibles, pero con la fuerza de la naturaleza uno se siente tan pequeño, tan diminuto, tan a merced de lo que pasa, entonces eso da susto”, agregó.

“Yo te digo que cuando llegan esas alarmas de posible tornado, aquí me dicen ‘mamá, que eres exagerada’, pero yo los encierro a todos en el clóset. Y los despierto, dos de la mañana, y nos metemos en el clóset. ‘Hay mamá, que eres exagerada’, me dicen, pero perdón, este es un país que como decía la alcaldesa de Tampa (Castor): ‘Si decides quedarte, te vas a morir’. A mí si me lo dice alguien que en un país que tiene experiencia en esto, es como para tomarlo en serio”, explicó la exfigura de CHV y TVN, quien aseveró que con este tipo de fenómenos climáticos nadie puede jugar.

Marcela Vacarezza contó detalles de la llegada del huracán Milton a las ciudades de Tampa, Orlando y Miami. Fuente: Captura de pantalla programa "Mucho Gusto", de Mega.

“No estamos jugando. Si te dicen ‘si te quedas, te mueres’, en un país que ha sufrido, ¿cuántos huracanes? Que tiene todo el background del mundo, y tú decides quedarte. ¡Yo no me quedo! ¿Te fijai (sic)? Es difícil vivir con estos fenómenos, porque uno se siente, te sentís (sic) pequeño”, dijo.

“Es una sensación bien rara. Uno puede hacer todo lo que te dicen, pero ahí está. Y al final, no sabís (sic) si cambia el rumbo, no sabís (sic) si en los últimos minutos se pone más fuerte, si baja de intensidad. Evacuar, evacuar, y ahí quedaron tus pertenencias, quedó tu historia, es difícil”, finalizó.