“Lo único que le pedí fue que no me hiciera daño”: Mujer de 70 años abrazó a delincuente para evitar que robaran su vivienda

Durante la jornada de este viernes se dio a conocer los detalles de un violento turbazo afectó anoche a una adulta mayor de 70 años en su domicilio de la comuna de Independencia, en la región Metropolitana.

PUBLICIDAD

Según los antecedentes publicados por T13, fueron alrededor de cinco los delincuentes quienes entraron a la vivienda de la víctima rompiendo su puerta y escaparon del lugar en un vehículo robado en otro hecho.

La mujer afectada corresponde a Gloria De Vicenzi Salva, quien vive en la calle Longitudinal 3, en población Juan Antonio. La víctima, quien vive sola, intentó dialogar con uno de los delincuentes y hasta abrazó a uno para no llevaran a cabo el robo, pero de todas formas la golpearon y asaltaron.

“Estaba sentada en la mesa del comedor cuando escuché un fuerte ruido en la puerta. Miré por el ojo mágico y vi que estaban pateándola”, relató la mujer al medio ya mencionado.

Uno de los hampones se quedó con la víctima, mientras el resto de la banda saqueaba el lugar.

”Lo único que le pedí fue que no me hiciera daño. Lo abracé y él, aunque tenía un destornillador en la mano, me abrazó también. Estoy segura de que la ternura que mostré al abrazarlo lo descolocó”, expresó la afectada.

En este contexto, el subcomisario Tomás Riffo de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI informó que “aproximadamente cinco sujetos ingresan mediante fuerza al interior de este domicilio donde se encontraba una persona adulta mayor”.

PUBLICIDAD

“La intimidan y además violentan a fin de sustraer diversas especies. La víctima resulta lesionada producto de este forcejeo y además un vecino que la auxilió los sujetos lo golpean”, reveló.

Las declaraciones del oficial dan a entender que este hecho no es aislado, puesto que no sería la primera vez que ocurre un robo de características similares en el sector norte de la capital.

“Actualmente esta brigada especializada se encuentra realizando investigaciones de acuerdo a esta similitud de modus operandi, no se descarta la participación de una misma banda”.