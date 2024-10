“La niña si no arranca la matan”: Dispararon 100 veces contra casas y una bala llegó a cama de menor

“La niña, si no arranca, la matan…Tuvimos que correr, refugiarnos, eran muchos los balazos. La niña alcanzó a salir, o si no me la matan, le llega el balazo en la cabeza”. Con esas palabras una mujer reveló a Bío Bío el terror que vivieron en La Pintana luego que delincuentes llegaran a balear su domicilio.

PUBLICIDAD

En total, se habla de 100 disparos que una banda criminal percutó contra tres casas, ubicadas en la intersección de las calles Las Flautas con General Arriagada, donde en una de ellas dormía una menor de 11 años.

“Le hizo tira el respaldo de la cama”, agregó la adulta mayor que fue víctima del ataque a mansalva.

Desde Carabineros informaron al citado medio que en el lugar se encontraron cerca de “100 restos balísticos, más un cargador sin munición y restos de una bomba molotov sin detonar”.

Bandas rivales desatan terror en La Pintana

Este ataque sería en represalia a una balacera realizada la noche anterior, donde se dispararon otras 100 balas.

“En el mismo sector se levantaran 97 evidencias balísticas a eso de las 7:30 de la mañana del domingo”, agregaron, tras entrevista con el capitán de Carabineros, Javier Peralta.

“Todo se trataría de un enfrentamiento entre una banda ya asentada en La Pintana -”Los Cachorros”- y otra proveniente de Los Quillayes, La Florida, cuyos antecedentes se desconocen. Ambas se estarían disputando el control de los puntos de venta de droga. Lo que se maneja es que se quieren tomar los puntos de venta dentro de este sector”, explicó.

PUBLICIDAD

Con esto, se contabilizó un total de 200 disparos lo que da cuenta del alto poder de fuego que cuentan las bandas criminales.

“Cabe destacar que la misma vivienda fue allanada en un operativo conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile en agosto de 2024, en el marco de la búsqueda de un peligroso homicida apodado ´´Elvis’”, destacó 13.cl.