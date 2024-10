¿Qué dijo el suegro? Joaquín Lavín Jr. contó cuál fue la reacción de su padre al enterarse de que Cathy Barriga abrió una cuenta en sitio para adultos

Una verdadera bomba mediática fue la que lanzó la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, luego que se supiera que abrió una cuenta en la plataforma para adultos Onfayer, la misma donde arrasan figuras como Faloon Larraguibel y la exMekano Romina Sáez.

La llegada de Cathy Barriga fue promocionada por la misma plataforma, donde se indicó que “con su carisma y destacada trayectoria como ex chica Mekano, ex alcaldesa, ex participante de la Granja vip y su inolvidable interpretación del querido personaje de Robotina, Cathy traerá una nueva dimensión de creatividad y autenticidad a todos nuestros usuarios”.

En tanto, durante la mañana de este lunes 14 de octubre, la exalcaldesa -que se encuentra en arresto domiciliario total tras ser formalizada por el presunto delito de fraude al fisco por $30.000 millones mientras estaba al frente de la comuna de Maipú-, subió una foto a sus historias de Instagram donde llamó a sus seguidores a visitar su perfil y suscribirse en su cuenta en la plataforma para adultos.

¿Qué dijo el suegro de Cathy Barriga?

En el matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana” comentaron la decisión de Barriga, revelando que el periodista Sergio Jara conversó vía mensajes con el esposo de la exalcaldesa, el diputado Joaquín Lavín León, quien aseguró que todo se trata de una decisión conversada y meditada en familia.

“Habló Sergio Jara con el marido de Cathy Barriga, con Joaquín Lavín Jr. Él le dijo que está de acuerdo, que fue una decisión en familia, que ella no tiene ingresos y necesitaba hacer algo, tener desafíos”, dijo Julio César Rodríguez en el programa.

Luego, añadió que también le preguntaron al parlamentario por la reacción de su padre, el excandidato presidencial Joaquín Lavín, asegurando que “Lavín dice que no tiene rollos con que haga esto ni con su papá, por ser del Opus Dei. Está feliz”.