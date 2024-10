“¿Qué le pasó a los tontitos?”: Acusan a carabinera por no atender a víctimas de asalto en Bellavista

A raíz de la muerte que sufrió un joven de parte de una turba de delincuentes en el Barrio Bellavista, un hombre llamó hasta el matinal Contigo en la mañana de CHV para realizar una acusación contra una carabinera, quien no quiso atender la denuncia por el robo que habían sufrido, aparentemente, por la misma banda delictual.

En conversación con Monserrat Álvarez, contó que se dirigió junto a su pareja hacia la Primera Comisaría de Santiago para dejar la constancia, pero no recibió la respuesta ni el apoyo que esperaba de parte de la uniformada.

“¿Qué le pasó a lo tontitos?”, habría sido la pregunta que le hizo la funcionaria policial, lo cual ya demostraba que no tendría ninguna empatía hacia las víctimas.

Tras esto, la mujer se habría molestado con ellos porque estaba con olor a alcohol, a lo que ellos le explicaron que era porque habían estado compartiendo en un pub.

“No te me acerques porque tienes olor a alcohol. Córrete no te me acerques”, le había dicho la funcionaria, para luego aclararle que lo iban atender en una hora más. “Te tienes que esperar porque todo están haciendo tramites administrativos”.

Además, le advirtió que si reclaman, los dejaría detenidos.

“´Cuidadito con lo que dicen, porque si me da la tontera te puedo meter a la capacha’. Luego me empezó a tratar a garabatos. Yo iba a denunciar un delito y no tomó cartas en el asunto y no nos prestó ayuda”, reclamó el afectado.

Ante esto, la animadora del matinal le recomendó realizar una denuncia, puesto que la uniformada habría incurrido en una falta grave.

“Eso lo puedes denunciar por un mal procedimiento en la comisaría o mal trato”, le explicó.

Detenido por asesinato

El ingeniero Edwin de la Jara, de 29 años, fue asaltado y apuñalado en plena Alameda cuando esperaba la locomoción colectiva para regresar a su hogar tras haber celebrado su cumpleaños con amigos en el barrio Bellavista, siendo atacado por una “jauría” de entre 10 y 15 sujetos, de los cuales se logró detener a uno.

De acuerdo a la información policial, el único sujeto detenido por el crimen del ingeniero es un joven de nacionalidad colombiana de 17 años, que se encuentra indocumentado en el país, y que al momento de ser aprehendido tenía tres celulares en su poder, de los cuales dos eran de los jóvenes que acompañaban a Edwin de la Jara, además de un cuchillo.

El sujeto, fue formalizado en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, quedando en internación provisoria, por el tiempo que dure la investigación del homicidio de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.