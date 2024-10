Semana clave en el Congreso y en los Tribunales

Es una semana clave para una serie de personajes con altos cargos o que se han hecho públicos en los últimos días. Eso, en su relación con la justicia, pues se trata de resoluciones judiciales que pueden terminar con sus carreras o con su libertad de manera permanente o provisioria.

Para quienes afirman que las acusaciones constitucionales están quitando tiempo en el Congreso de legislar estos cinco días serán un buen ejemplo, pues dos de las comisiones, de cinco miembros cada uno, deberán resolver el futuro de dos jueces de la Corte Suprema, mientras que el Senado en pleno deberá dedicar una sesión a Ángela Vivanco y Sergio Muñoz.

Eso en sede legislativa, porque en tribunales se deciden las libertades de Ricardo Yáñez, quien podría quedar en prisión preventiva, y Eduardo Macaya, en cuyo caso se decide si se confirma que irá a la cárcel por seis años por delitos sexuales.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Comienza el camino de la AC a Jean Pierre Matus

Esta tarde se iniciará el camino de Jean Pierre Matus para evitar ser acusado constitucionalmente. En la jornada, la Comisión Revisora de la Cámara de Diputados -con mayoría opositora- analizará los motivos de la iniciativa, que sería notable abandono de deberes, y los argumentos de la defensa.En detalle, el texto indica que Matus realizó hechos graves y expuso una pérdida de la imparcialidad a punto de considerarse corrupción, en especial por ocultar lazos e inhabilidades respecto de quienes lo apoyaron en su candidatura a la Corte Suprema, según indica el libelo.Desde la defensa se han manifestado muy contrarios a que un miembro del Poder Judicial sea destituido -que es la pena asociada a las acusaciones constitucionales- por desconfianza política. Lo consideran muy grave. La instancia que se reunirá hoy sólo recomienda o no a los diputados aprobar la AC -su resolución no es vinculante- y fija la fecha para que la Sala discuta.

ACUSACIONES CONSTITUCIONALES DE SUPREMOS

Acciones contra Vivanco, con y sin Muñoz, cumplen nuevos trámites

Hoy se resolverá en la Sala de la Cámara Diputados la procedencia de la otra acusación constitucional sobre la ministra Ángela Vivanco, la que presentó el oficialismo y la DC. La semana pasada, esta misma instancia le dio luz al libelo interpuesto por la derecha en conjunto con su colega Sergio Muñoz.

Esta, tal vez, no vaya tan sobre ruedas como la anterior, porque en el libelo se invocó una causal incorrecta, que es propia de ministros de Gobierno, no de Corte, y es el texto que nombra varias veces a Andrés Chadwick como parte de un grupo de corrupción, mismas indicaciones que llevaron al exministro del gobierno de Sebastián Piñera a querellarse, por lo que eventualmente no cuente con masivo apoyo de la oposición.

En tanto, mañana el pleno del Senado llevará a cabo la discusión y votación definitiva sobre aquella AC que presentó Chile Vamos de manera conjunta contra Vivanco -que ya fue destituida por la propia Corte Suprema- y Muñoz. En este caso, las causas se pueden separar (que estuviesen unidas fue lo más criticado en la Cámara), pues el reglamento consigna que se vote por capítulos.

Eso se ha adelantado, en especial porque aunque la causal genérica es similar (abandono de deberes), la jueza es perseguida por el Caso Audios y Muñoz, por uso de información privilegiada para beneficiar a una hija.

EXDIRECTORES DE CARABINEROS POR EL ESTALLIDO SOCIAL

Ricardo Yáñez conocerá si se dictan medidas cautelares

En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se retomará hoy la audiencia de formalización, suspendida desde principios de mes, contra el recientemente renunciado general director de Carabineros Ricardo Yáñez, y también contra Mario Rozas, quien ocupara el mismo cargo, y del exsubdirector Diego Olate.

Yáñez está siendo formalizado por omisión en “sus deberes de intervención” y no ejecutar “acciones para impedir o hacer cesar su comisión” durante el estallido social, cuando era director de Orden y Seguridad. El expolicía fracasó en varios intentos para que no se llegara a esta instancia, como recursos de amparo, inhabilitaciones, apelaciones al Tribunal Constitucional y solicitud de aplazamiento.

Los persecutores, que en las primeras jornadas alcanzaron a detallar varios de los cientos de casos que generaron la causa, develarán en esta instancia cuáles son las medidas cautelares que solicitarán para los acusados.

ABUSO SEXUAL CONTRA MENORES

Corte Suprema decide solicitud de nulidad del caso Macaya

El día viernes también habrá que mirar hacia los tribunales de justicia, porque ese día se conocerá la resolución de la Corte Suprema por el recurso de nulidad que fue presentado por la defensa de Eduardo Macaya, sentenciado a seis años de cárcel por dos delitos de abusos sexual contra menores. La diligencia estaba programada para septiembre, pero las acciones de la Suprema por la situación de Ángela Vivanco lo habían retrasado.

En el caso de que el tribunal acoja la petición podría significar la anulación total del juicio, así como ordenar un nuevo proceso con las mismas pruebas. Otra opción es validar la investigación y el juicio, pero modificar la condena.

Este tipo de recursos se interponen cuando una parte considera que hay alguna infracción de derecho en el proceso. Sin embargo, esa posibilidad los persecutores la niegan, esperan que se deseche y que el padre del senador Javier Macaya inicie la pena. Hoy, Macaya Zentilli está en prisión preventiva.