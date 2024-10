Cámara de Diputados rechaza acusación constitucional contra juez de la Corte Suprema Jean Pierre Matus

Por 66 votos a favor, 54 en contra y 14 abstenciones, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la acusación constitucional que pesaba en contra del ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, por su vínculo con el abogado e imputado del caso Audios Luis Hermosilla, durante la defensa de la acusación constitucional que destituyó a Andrés Chadwick del ministerio del Interior, por su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019.

PUBLICIDAD

Este libelo acusatorio fue presentado en septiembre pasado por parlamentarios del oficialismo y la Democracia Cristiana.

Uno de los impulsores de la AC, el diputado DC, Eric Aedo, señaló que “hay gente del oficialismo que se descolgó, que se abstuvo y la señal que se ha dado es que la probidad no le importa a esta Cámara”.

Además, el parlamentario argumentó que Matus “decidió mentir de manera reiterada en medios de comunicación, es decir, con publicidad”, señalando “explícitamente que no había comunicaciones por WhatsApp con el señor Hermosilla, le dijo a la prensa que no iban a encontrar esos chats porque no existían”, pero si existían.

Defensa

El abogado del juez Matus, Luciano Fouillioux, en tanto, afirmó que el magistrado “cometió un error de apreciación; pero llevar por un error de apreciación, que fue aclarado, rectificado, explicado, publicitado, a la situación de notable abandono de deberes, es un exceso a todas luces”.

Agregando que “el ministro Matus no tuvo relación, que no fuera profesional, en su momento con el colega abogado Luis Hermosillo. Y esa relación profesional la tuvo a propósito de que se le contrató como abogado particular, no siendo ministro, en la defensa del ministro Andrés Chadwick”.

Asimismo, afirmó que Matus no ha mentido, “porque cuando aparecieron los famosos chats, apareció uno de estos chats entre el ministro Matus y el abogado Hermosilla que corresponden a noviembre del año 2019, solo en noviembre, en función efectivamente de esa defensa. Después vino la prensa y le consultó al ministro Matus si era efectivo que tenía o no chats con el abogado Hermosilla y el ministro Matus dijo ‘no, no tengo recuerdo de tener una relación de chats con el colega Hermosilla’. Y mis amigos de Ciper Chile, gran medio, encontró unos chats. Y fue donde el ministro Matus buscó en su celular y no tenía estos chats en su teléfono porque había, entre otras cosas, cambiado de teléfono. Pero cuando se los exhibieron, inmediatamente, reconoció que efectivamente había tenido conversaciones, en estos términos en los que se está hablando, con el abogado Hermosilla”.

Jean Pierre Matus, por su parte, reafirmó la hipótesis del error asegurando que “jamás he negado haber conversado con el señor Hermosilla, está publicado y está tan publicado que está acompañado a la acusación. Sin embargo, por un error efectivamente cometí, porque no tenía en mi celular otras conversaciones con el señor Hermosilla referidas a esta materia, cuando se dice que estas conversaciones son por vía chat. Yo digo, ‘no tengo los chats, no existen’, me equivoqué, es cierto. Pero esa equivocación no significa en ningún momento que yo haya negado haber conversado con el señor Hermosilla a propósito de mi postulación”.