“He recibido amenazas de muerte muy crudas”: Alcalde Codina denunció el hecho ante PDI luego de polémica con Pablo Chill-E

El nombre del cantante urbano del país Pablo Acevedo, más conocido como Pablo Chill-E, volvió a estar sobre la mesa luego de una polémica que involucra al alcalde de Puente Alto Germán Codina. Y por consecuencia de esto mismo, el jefe comunal denunció que ha recibido amenazas en contra de su persona y de su familiar a raíz de esta misma diferencia con el artista nacional.

Cabe recordar que esta controversia surgió como resultado de una entrevista que dio el edil de Renovación Nacional (RN) ante La Tercera en la cual cuestionó el financiamiento de la Coordinadora Social Shishigang, la que dirige el músico.

“Me gustaría saber cómo esa coordinadora y el trabajo que ha hecho, ha sido financiado por fondos vía Fusalp, que es una de las fundaciones cuestionadas por el tema de Jadue y de las farmacias”, detalló Codina en el medio mencionado.

Frente a esto, Pablo Chill-E, mediante su cuenta de Instagram, respondió con estas palabras: “Como siempre queriendo dañar la imagen de la @coordinadorasocialshishigangof porque hacemos mucho más en Puente Alto para el pueblo que lo que él ha hecho en todo este tiempo”.

Amenazas recibidas por el jefe comunal

En esta jornada de 15 de octubre, Germán Codina denunció haber recibido a través de sus redes sociales amenazas de muerte en su contra y la de su familia luego de que solicitara transparentar el origen de los recursos con los que el candidato de izquierda Matías Toledo realizaba operativos de campaña.

“Acabo de ingresar una denuncia en la Policía de Investigaciones debido a que durante las últimas horas he recibido amenazas de muerte a través de redes sociales que han sido muy crudas e incluso me advierten de que nos van a dejar en bolsas”, señaló Codina.

El alcalde de la oposición de 50 años agregó que “quiero decirles que no me van a amedrentar. No voy a dejar de decir que me parece grave que la narco Cultura se disfraza de ayuda social . Como autoridad voy a seguir cuidando a la comuna y defendiendo a las vecinas y vecinos como lo he hecho siempre. Y seguiré diciendo que el Gobierno tienen la obligación de aplicar mano dura para frenar estos grupos violentistas”.

Cabe recordar que Toledo fue uno de los fundadores de la Coordinadora Shishigang junto a Pablo Chill-E y fue éste último quien salió a defender a su amigo, el candidato a la alcaldía de Puente Alto durante el pasado lunes 14 de octubre mediante sus redes sociales tras las declaraciones de Codina.

Esta acción legal fue hecha ante la Policía de Investigaciones (PDI), institución que inmediatamente informó a Fiscalía para iniciar las primeras diligencias tendientes para dar con los responsables.