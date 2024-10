Más de siete millones de pesos en 24 horas: Entregan detalles del ostentoso debut de Cathy Barriga en plataforma para adultos

Sin duda uno de los programas de la prensa rosa que logró precozmente posicionarse como uno de los preferidos de las tardes faranduleras en Chile ha sido Hay Que Decirlo de Canal 13. Día a día sueltan las mejores ‘papitas‘ del mundo del espectáculo. En esta ocasión, deslumbraron con una información respecto a un tema más que contingente y delicado.

En específico, durante la transmisión del capítulo en vivo de esta jornada de lunes, desde el espacio de cahuines tuvieron acceso a una conversación con el gerente de ventas de la plataforma para adultos, Onfayer, en la cual arribó la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

Christian Rubio , el profesional de esta página aseguró que la exjefa comunal “cuenta con todo el apoyo de su familia, de su marido y de sus hijos” .

Y precisamente fue Rubio el encargado de sacar a la luz esta data sobre la cuantiosa acumulación de Barriga en su primer día: “en solo 24 horas recaudó más de siete millones de pesos” .

En medio de esta aseveración, la animadora del espacio, Pamela La Fiera Díaz detalló que ella había recibido propuestas de la misma índole. ”A mí me llamaron hace un año de una plataforma, y querían que me fuera a sacar unas fotos en un yate en Miami, solo para partir me ofrecían 15 millones”, señaló.

¿Y si se filtra el contenido de Cathy?

Sumado a estos dichos de Rubio, en el programa le preguntaron sobre la posibilidad de que el contenido de la exedil se filtrara. Ante esto, el gerente de Onfayer sostuvo que “en el fondo eso sirve porque no hay publicidad mala, pero todos los que son parte de esta plataforma saben que esto es todo o nada”.

“Por ejemplo, podría ser que ella quisiera cerrar su cuenta, y podríamos hacerlo sin ningún problema, pero hay mucha gente que se puede suscribir y ese contenido puede quedar archivado en sus dispositivos”, agregó.

Suscriptores conocidos

Christian, sin apuntar con el dedo, reveló que dentro de los suscriptores que ya tiene Barriga se encuentran deportistas y exárbitros .

¿Por qué incursionó en este mundo?

Por último, el profesional dio a conocer las motivaciones que tuvo la licenciada en psicología de 51 años para ingresar a dicha plataforma de contenido para adultos: “A ella siempre le ha gustado la comunicación, las redes sociales, ella hacía videos en Instagram y cuando lo hablamos con ella y se lo propusimos, ella dijo, ‘¿por qué no? es mejor monetizarlo que regalarlo’”.

