Pamela Díaz sufrió robo en Recoleta: delincuentes le pidieron fotos y luego abrieron su auto

Este martes por la tarde, la conocida figura de la televisión chilena, Pamela Díaz, fue víctima de un insólito robo mientras almorzaba en un restaurante en la comuna de Recoleta. La presentadora relató los detalles de lo sucedido en el programa “Hay que decirlo”, donde compartió cómo los delincuentes, en un acto inesperado, primero la reconocieron y le pidieron fotos antes de proceder a abrir su vehículo y robar sus pertenencias.

“Estaba estacionando mi auto cuando se bajan tres personas de un auto plomo. Uno de ellos dice: ‘es la Pamela Díaz’, y yo, como siempre, trato de ser cercana y les dije: ‘hola, qué tal, cómo están, se quieren sacar los tres una foto conmigo’”, explicó Díaz al describir el inicio del encuentro. Lo que parecía ser una interacción casual con algunos fanáticos, pronto se tornó en un momento incómodo y, finalmente, en un robo premeditado.

Pamela accedió a la petición de los sujetos, quienes incluso le pidieron mandar un saludo especial. “Uno de los chiquillos se saca una foto conmigo, conversamos un rato, a otro le mandé un saludo hasta a su abuelita”, recordó entre risas nerviosas, añadiendo que nunca sospechó que esas mismas personas serían responsables del robo.

Después del breve intercambio, los individuos hicieron como que se iban. Pamela entró al restaurante para reunirse con una amiga, pero al salir se dio cuenta de que algo andaba mal. “Cuando salgo, me doy cuenta de que el guardia del lugar estaba nervioso, no quería hablar mucho porque, según me contó después, le habían puesto una pistola en la cabeza mientras los tipos abrían mi auto”, relató la presentadora.

Al acercarse a su vehículo, Díaz descubrió que estaba abierto y que varias de sus pertenencias habían sido robadas. “Nos robaron anteojos, perfume, ropa, zapatos, dos carteras, mis documentos (…) se dieron el tiempo de registrar todo, porque hay cosas que me dejaron en el auto”, lamentó.

Las cámaras de seguridad del lugar captaron a los sujetos revisando el auto y extrayendo una maleta con objetos personales. En tanto, Pamela expresó su frustración en el programa, ya que esta no era la primera vez que vivía una situación similar. “Lo que me da rabia es que yo en general soy una persona muy positiva, pero esta es la cuarta vez que me pasa”, confesó con evidente molestia.

Revisa el registro a continuación: