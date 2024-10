Por crisis presupuestaria Hospital Van Buren no pagará horas extras a funcionarios: Diputada Camila Flores emplaza al Gobierno a invertir los recursos necesarios en salud

A través de un correo electrónico los funcionarios del Hospital Carlos Van Buren fueron notificados que a partir del 16 de octubre las horas extras no serán remuneradas y solo se van a compensar con horas de descanso. Esta determinación se suma a la grave crisis que viene enfrentando el hospital porteño, lo que ha llevado al cierre de pabellones y la postergación de cirugías.

PUBLICIDAD

La diputada por la región de Valparaíso, Camila Flores, expresó su preocupación por esta situación y sostuvo que “es alarmante que el gobierno no entienda que para poder satisfacer la necesidad de prestación de salud de nuestros compatriotas se necesitan recursos y todos los que estos sean necesarios, todo lo que el Estado de Chile pueda poner a disposición, no solamente en infraestructura o en equipamiento, sino que lo más importante que es el personal, que son los funcionarios que son las personas que hacen posible salvar vidas de distintas enfermedades que están afectando” .

“Lamento que para algunas necesidades, como cultura, como la condonación del CAE, si haya plata pero que no hayan recursos para satisfacer las necesidades en salud y se le pueda pagar al personal de salud lo que merecen y lo que necesitan. En esto no se puede escatimar recursos, lamentablemente el gobierno lo viene haciendo así, se están cerrando pabellones, cada vez tenemos menos personas interesadas en trabajar en el servicio público y eso obedece principalmente a que no hay un incentivo económico”, advirtió la parlamentaria.

En la misma línea, Flores fue enfática al decir que “esto va a seguir sin duda escalando y creo que el gobierno no le ha tomado el peso las dificultades y los problemas no los viven quienes trabajan en el área de la salud, sino que los chilenos, aquellos que no tienen principalmente para pagar una clínica privada aquellos que no tienen un acceso a la salud y por eso espero que el gobierno pueda enmendar esta situación lo antes posible”.

Cabe mencionar que la diputada Flores envió un oficio al Ministerio de Salud, a la Superintendencia de Salud y a la Subsecretaría de Redes Asistenciales para que informen sobre las acciones en esta materia, además solicitó a la OMS intervenir en la crisis de salud pública que enfrenta el país.