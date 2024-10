“Tienen una participación que influye directamente”: Revelan rol clave de carabineros detenidos por robo a Brinks

El Fiscal de Rancagua Carlos Fuentes reveló como fue que descubrieron a los carabineros que estarían involucrados en los robos a las empresas de valores Prosegur y Brinks, quienes quedaron detenidos la mañana de este martes y serán formalizados el miércoles.

PUBLICIDAD

Según reveló fue a través de una fotografía lo que permitió descubrir la participación de los uniformados en el atraco a los 12 mil millones de pesos, el pasado mes de agosto en Rancagua, asegurando que la información que entregaron los policías fue determinante para el éxito del delito.

Eso sí, descartó que hayan participado físicamente en el robo, señalando que solo ayudaron a la logística de la operación, pero no era parte de la cúpula, sino que fueron “reclutados” para facilitar la huida de los delincuentes.

“Habían reuniones de participación y en esas reuniones, en las fotografías tomadas, aparecen estos cinco funcionarios de Carabineros”, señaló el persecutor.

A raíz de la imagen, dos unidades especializadas dieron con los nombres y cargos de cada uno, descubriendo que uno de ellos también había participado en otro robo, esa vez de Prosegur.

“Es por ello que mañana van a ser formalizados. Uno de ellos por el robo a Prosegur y Brinks. Más, cuatro carabineros también por el robo a Brinks”.

El rol de los carabineros en el robo

“No están dentro de la cúpula. Quienes habrían organizado y planeado, no son los carabineros. Sino que (ellos) fueron convocados por los sujetos. Tiene participación no directa. Ellos no son los que saltan el muro, no son los que ingresan a la bodega, porque esos ya están formalizados”.

PUBLICIDAD

En concreto, la ayuda entregada por los carabineros fue en medir “los tiempos de reacción, cooperan con situaciones puntuales que se revelaran en la audiencia, pero tienen una participación que influye directamente del día 16 (de agosto).

Además, respecto a la pérdida de una radio portátil de Carabineros, el fiscal señaló que también tiene que ver con los policías detenidos y apareció “en uno de los furgones que se da la fuga y son los sujetos que les dispararon a carabineros”.