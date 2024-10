“Hemos dejado los pies en la calle”: Leslie Venegas busca ganarse la confianza de la gente de Maipú, Estación Central y Cerrillos

La Candidata para Consejera Regional por Maipú, Estación Central y Cerrillos (circunscripción de Santiago III), Leslie Venegas, no es una novata en la gestión pública.

Ella lleva una trayectoria de más de 15 años trabajando en diversos ministerios como en la Secretaría General de Gobierno, Educación, Transporte, y actualmente trabaja en Agricultura como es la jefa de la división de planificación y gestión estratégica de Indap nacional.

“Los conocimientos en materia de inversión pública, presupuesto público, ya lo tengo. Puedo decir que voy a llegar a resolver desde el día 1, no voy a llegar a aprender”, partió comentando en Estación Publimetro, un ciclo de entrevistas de cara a las próximas elecciones del 26 y 27 de octubre.

“En mi trayectoria de gestión pública, me ha tocado trabajar mucho en planificación y gestión estratégica, y eso implica la gestión de proyectos y programas. Impulsar un proyecto en el sector público no es sencillo, todos sabemos que hay mucha burocracia, por lo tanto hay que entender cómo funciona el modelo”, continuó.

A pesar de tener una vasta experiencia en administración pública, Venegas hizo hincapié que no sólo se necesitan conocimientos para ser buena en su labor. “Necesitamos CORES capaces, y no sólo me refiero a las capacidades técnicas, sino que también a las habilidades blandas que le permitan conectar con la ciudadanía, sus necesidades y problemáticas”, añadió.

Leslie Venegas Fuente: Instagram

Una conexión con el territorio

Ella lleva viviendo alrededor la mitad de su vida viviendo en las comunas para las cuales busca trabajar, específicamente en Estación Central cuando estudiaba en la Universidad de Santiago, y actualmente reside en Maipú. “Llevamos 11 años viviendo con mi familia y conozco bien la realidad de la comuna, entiendo cuáles son sus problemáticas y necesidades”, precisó.

“También hemos visto la evolución de la comuna, a propósito de la buena gestión que ha hecho nuestro alcalde Tomás Vodanovic. Eso me motiva para ir a apoyarlo en esta reelección, desde el Gobierno Regional para que siga Maipú en el top 3 de comunas que más proyectos han apalancado desde el GORE, y que Estación Central y Cerrillos siga la misma senda”, añadió.

Con respecto a la interrogante que puede causar en los electores de Estación Central y Cerrillos sobre una posible preferencia por Maipú debido a su domicilio y cercanía con Vodanovic, ella llamó a la calma. “De verdad, ha sido un foco en la campaña”, partió.

Leslie Venegas explicó que está siendo apoyada por Tomás Vodanovic por ser militante del Frente Amplio, pero ha tenido una súper buena relación con las tres candidaturas a la reelección, Lorena Facuse de Cerrillos y Felipe Muñoz de Estación Central.

“Me he sentido muy apoyada por los tres, y por lo mismo, en esta convicción de lo que puedo llegar a aportar en el Gobierno Regional, es que he trabajado de igual manera con las tres comunas en esta campaña (...) Hemos dejado los pies en la calle, ya voy como en el tercer par de zapatos. He estado en las tres comunas por igual porque siento que para un CORE es importante representar un territorio”, aseveró la candidata.