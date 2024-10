“Yo esperaba tener un buen debate”: Candidata a la reelección de alcaldía de Viña del Mar hizo hincapié en el nerviosismo de sus contrincantes

Durante esta jornada de miércoles 16 de octubre, la candidata a la reelección de la alcaldía de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, vivió su primer debate de cara a las Elecciones Municipales que se vivirán en cada comuna del país los próximos 26 y 27 del presente mes.

Bajo este contexto, la política del oficialismo dio a conocer mediante su cuenta de Instagram sus primeras impresiones luego de ese encuentro –gestionado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y El Mercurio – en vivo de esta mañana que se transmitió a través del canal de streaming de SoyTV y que contó con la participación, aparte de Ripamonti (Frente Amplio), de Iván Poduje (Independiente) y Manuel Díaz (Independiente).

Dentro de estas declaraciones compartidas de la candidata a continuar al mando del Municipio, detalló que, en conjunto a su equipo de trabajo, decidieron priorizar debates de carácter regional y presencial. Además, mostraron bastantes interés en la necesidad de contar con un moderador en los espacios de esta índole.

De esta manera, en un live desde su cuenta de la red social, Macarena comenzó detallando que “llego y lo primero que sentí de mis contrincantes fue mucho nervio. Uno consume perspectivas y genera juicios a partir de lo que uno ve en redes sociales y todo. Yo ya que entré en la campaña hace como dos semanas atrás, mucha gente me manda cosas”.

En relación a lo anterior, la joven Licenciada en Ciencias Jurídicas de 33 años pensó que sería un debate con altura de miras, señalando que “ahora voy a tener a dos buenos contrincantes, y me encuentro con dos hombres que estaban enterrados en las carpetas leyendo, así como cuando uno llega a una prueba sin estudiar la materia y estai’ estudiando y te dicen ‘ya guarden las cosas‘ y tú sigues estudiando, me encontré un poco con eso” .

“Partimos y habían varios puntos que se iban a tratar, y mandaron las preguntas ayer o antes de ayer, preguntas bien interesantes y propias del campo de los contrincantes: crisis urbana, seguridad, planificación, desarrollo y dinamismo económico, déficit de vivienda”, enfatizó la del Frente Amplio.

Ya respecto al contenido y los temas que se tocaron en este espacio, la candidata a la reeleción mencionó que “comenzamos hablando de Viña del Mar y ahí me encontré varias cosas. Yo esperaba tener un buen debate para controvertir ideas respecto, por ejemplo, de planificación urbana o crisis habitacional”.

“Yo ahí sentía que iba a poder tener, no sé, un tipo de debilidades, y a la hora de responder me han dicho de los camiones de basura, de las cámaras de televigilancia, y ahí, obviamente, agarré mucha más confianza (...) Todo el rato intentaban que yo no pudiese hablar sobre los temas que eran el objeto del debate, y yo creo que por desconocimiento; no saben cómo funciona y ahí demostraron varias cosas” , agregó.

Por consecuencia, Ripamonti subrayó en la falta de preparación de sus contrincantes: “Me encontré con desconocimiento y cómo se reflejaba eso. Primero, propuestas que ya se han hecho... cosas que ya hicimos se las están proponiendo para el futuro” .

Si deseas ver en completo estos dichos de Ripamonti, lo puedes hacer a través de su Instagram: @maca_ripa. Por otro lado, si no pudiste ver este debate y quieres prestarle atención a cada punto abordado, sintonízalo en Soy Chile TV.