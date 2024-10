Manuel Monsalve renuncia a la Subsecretaría del Interior tras presentación de denuncia por presunto abuso sexual en su contra

Alto impacto generó durante la jornada de este jueves 17 de octubre el conocimiento de una denuncia por presunto abuso sexual, la que fue presentada hace unos días en contra del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la que está siendo investigada por el fiscal jefe de la Fiscalía Centro-Norte, Xavier Armendáriz.

PUBLICIDAD

En ese sentido, tras regresar a La Moneda luego de participar en una de las comisiones del Presupuesto 2025, el subsecretario Manuel Monsalve señaló que “he presentado mi renuncia al Presidente de la República, se ha presentado una denuncia en mi contra y eso fundamenta mi decisión. En el ejercicio de mi cargo tengo una relación directa y cotidiana con el Ministerio Público, con Carabineros y la PDI”, motivo por el cual decidió salir del cargo para no interponerse en el desarrollo de la investigación.

El ahora exsubsecretario además indicó que no tiene mayores antecedentes ni detalles de la denuncia, apuntando que pese a eso, “tengo la absoluta convicción de que no he icurrido en ninguna cconducta constitutiva de delito, en el marco de la investigación demostraré mi inocencia”.

Tras sus escuetas declaraciones, Monsalve puntualizó que cualquier otro aspecto respecto a esta materia será respondido, pero “este momento dejo de ser subsecretario del interior, hablare fuera de la moneda, le quiero dar las gracias a todos”.

Las declaraciones de Manuel Monsalve se dan luego que la propia ministra del Interior, Carolina Tohá señalara que “nosotros en el Ministerio del Interior no eludimos ningún tema, todas las consultas sobre esta denuncia van a ser respondidas en La Moneda”.

Qué dijo el fiscal Armendáriz y el Partido Socialista

En ese sentido, más temprano el propio fiscal Armendáriz señaló que esta es “una investigación que está en curso, con diligencias ya cumplidas y otras en desarrollo (...) Existe una investigación, existe y está a mi cargo”.

Además apuntó que para él no es un impedimento que la persona investigada sea una alta autoridad del gobierno, indicando que “para este fiscal que habla jamás ha sido un tema que tenga que ver con el resultado de la investigación, si existe algun requisito de procesabilidad, no hay ninguno que nos impida seguir investigando”.

En tanto, el Partido Socialista, en el cual milita el subsecretario Monsalve emitió una declaración a través de redes sociales, en la que señalaron que “espera que la acción del Ministerio Público se realice con la mayor rigurosidad y objetividad de acuerdo a lo establecido en la ley. En Chile no hay ni puede haber privilegio procesal alguno”.