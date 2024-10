Detallan peritajes que hizo la PDI en el restaurante donde cenó el exsubsecretario Monsalve con mujer que lo denunció por violación

Un verdadero terremoto político es el que se desató durante la tarde de este jueves 17 de octubre en La Moneda, cuando el ahora exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, renunció a su cargo luego que se conociera que está siendo investigado por una denuncia de violación presentada por una funcionaria de la misma subsecretaría.

Fue el propio fiscal jefe de la Fiscalía Centro-Norte, Xavier Armendáriz, quien confirmó que la denuncia fue realizada ante la justicia y que ya se habían realizado varias diligencias, entre ellas la declaración de la víctima, que actualmente se encuentra con licencia médica.

Según los antecedentes que se han conocido, la denunciante incluso constantó lesiones ante el Servicio Médico Legal (SML), tras haber despertado en el hotel donde se alojaba el ahora exsubsecretario Monsalve luego de cenar en un restaurante del centro de Santiago, el pasado 22 de septiembre.

Peritajes de la PDI tras la denuncia contra Monsalve

En ese sentido, José Avellaneda, administrador del restaurante Ají Seco Místico, donde estuvo Manuel Monsalve y la denunciante, explicó que la PDI ya realizó los peritajes correspondientes en el lugar.

“Ya vino acá la PDI, hizo todos los requerimiento y no existen (las grabaciones) porque a los 20 días se borran las imágenes, pero los caballeros de la PDI vinieron, consultaron a los garzones, han visto que nadie ha salido mareado ni ese día ni ningún día”, indicó el administrador al diario Las Últimas Noticias.

Avellaneda además explicó que es una norma del local no dar más alcohol a los clientes si no han comido.

“Como hay clientes que vienen con hálito alcohólico, ya mareaditos, nosotros no le servimos licor, porque se puede caer o pasar algo. A nosotros nos controlan los carabineros, vienen a ver el local”, dijo.

En tanto, el administrador del restaurante también dijo que existe un protocolo antes de servir un tercer trago a los clientes, y que los garzones que estuvieron ese día atendiendo el local ya fueron entrevistados por la policía civil.

“Tenemos un protocolo de servicio, tanto de licor como de comida. Usted puede comer lo que quiera, pero lo que es servicio de licor, los garzones están autorizados de vender dos pisco sour o dos catedrales, y si el cliente te desea otro, tiene que ser acompañado con un piqueo, pero se le anticipa que más trago no se da (...) de acá nadie se va mareado, cuidamos a nuestros clientes, es un protocolo del Místico y del Ají seco. Los garzones no me dijeron que haya una persona mareada. Fueron cinco los garzones que atendieron ese día y los cinco declararon ante la PDI”, apuntó.