Monsalve explicó por qué pidió revisión de cámaras: temía ser extorsionado con algún fármaco

La denuncia por violación en contra del ahora exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha ido tomando distintos colores conforme al paso de las horas. Sin ir más lejos, esta tarde el Presidente de la República Gabriel Boric dio una extensa conferencia de prensa, en donde hasta discutió con su asesora de prensa, quien insistía que ya había respondido muchas preguntas.

PUBLICIDAD

En sus declaraciones, el Mandatario reconoció que Monsalve le dijo que había mandado a revisar las cámaras del hotel en donde llegó con la funcionaria que lo denunció.

La Tercera informa que cercanos al ahora exsubsecretario relataron el contenido de la conversación que tuvo con el Presidente. Aseguró a Boric no conocer la naturaleza de la denuncia interpuesta por su exasesora.

Por otro lado, le contó que se reunió con la denunciante en un restaurant del centro de Santiago, en donde consumieron varias copas de pisco sour, lo que coincide con la versión de la víctima.

Pero lo que sí llamó más la atención es que asegura que ambo estuvieron cerca de 10 horas de inconsciencia, que “según la versión del exdiputado-, podían explicar y que juntos intentaron reconstruir”, indica el medio citado.

Por otro lado, el exsubsecretario le habría dicho a sus cercanos que tuvo la sospecha de que ambos pudieron ser víctimas de un intento de robo o extorsión con algún fármaco.

Debido a esto, argumentó, que pidió la revisión de las cámaras del Hotel Panamericano, para saber cómo llegó al recinto.

PUBLICIDAD

El reconocimiento de Boric

Boric precisó en la conferencia de prensa que Monsalve “me dijo que había revisado las cámaras y había visto en las cámaras que había llegado con esta persona, sobre si hubo manipulación de prueba, no tengo ninguna información”.

Consultado sobre si hay o no un delito de obstrucción a la Justicia, Boric insistió en que “no tengo ningún conocimiento de aquello”.

Ante las preguntas insistentes de los periodistas apostados en Lampa, sobre las explicaciones que le dio Monsalve, el Presidente precisó que “los detalles del caso creo que no me corresponde contarlo a mí. Eso me imagino que todos lo entenderán. Yo además tengo sólo una versión. Creo que no me corresponde que dé esos detalles”.

“Eso es lo que se tiene que investigar y en lo humano evidentemente es devastador para todos, porque yo creo que todos quienes tratamos con el subsecretario Monsalve, valorábamos el trabajo que estaba haciendo en el cargo de seguridad”, afirmó el Mandatario.