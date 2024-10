Monsalve renuncia, acorralado por caso de violación

El hasta ayer subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, presentó su renuncia al Presidente Boric horas después de que se hiciera pública una denuncia por violación en su contra realizada por una subalterna, de cerca de 30 años. Siguiendo el llamado Criterio Tohá, el exfuncionario señaló que se abocará a su defensa y que es inocente.

De acuerdo a la declaración ante la PDI, publicada por La Tercera, la violación habría ocurrido en Santiago el 22 de septiembre. La denunciante asegura que fue a cenar a un restaurant peruano con el subsecretario, reconoce que bebieron pisco sour y lo siguiente que recuerda es despertar sin ropa en la cama de una habitación del hotel donde se aloja Monsalve en la capital, con sangre en las sábanas y heridas atribuibles a golpes y abuso sexual.

En su relato, la presunta víctima detalló que Monsalve la había contactado a inicios de septiembre a través de la aplicación Signal, para luego ir a un mall y, en un parque cercano, el imputado le habría dado un beso sin su consentimiento. Tras eso, asegura que el jefe de gabinete del subsecretario le informó de un cambio en sus funciones, pues ahora acompañaría a la exautoridad en su agenda y a regiones.

La denuncia ingresada al Ministerio Público el lunes de esta semana ya está siendo investigada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte a cargo del fiscal Xavier Armendáriz, quien detalló que “se trata de una investigación que está a mi cargo y está en curso, con diligencias ya cumplidas y otras en desarrollo”.

Recién el lunes, la denunciante fue al Servicio Médico Legal a constatar lesiones. La policía ya ha interrogado a una decena de testigos y ayer concurrió al hotel y, por segunda vez, al restaurant en el centro de Santiago, para levantar evidencias de las cámaras de seguridad y conversar con trabajadores, mientras que hace unos días que requisó el teléfono de Monsalve.

Manuel Monsalve realizó sus labores normales por la mañana, incluida una presentación en la sede en Santiago del Congreso. Pero luego enfrentó a los medios en La Moneda para informar que había presentado su renuncia, los motivos y dar su versión.

“En el marco de esta investigación tengo que garantizar la autonomía de las instituciones. En el ejercicio de mi cargo como subsecretario tengo una relación directa y cotidiana con el Ministerio Público, con la PDI y con Carabineros. Es incompatible con el ejercicio de mi cargo”, explicó.

Luego, la exautoridad indicó que “he sido informado durante el transcurso de esta semana de que existe una denuncia en mi contra, de la cual aún no conozco los detalles. Sí quiero reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación demostraré mi inocencia”.

El caso del subsecretario fue visto también por el Tribunal Supremo del Partido Socialista, que le suspendió la militancia, mientras que la ministra del Interior, Carolina Tohá, detalló que se lleva un sumario administrativo por la denuncia.

Oposición acusa que Gobierno ocultó el caso

Como tardía consideraron en la oposición la reacción que tuvo el propio Manuel Monsalve y el Gobierno al conocerse la denuncia de violación en contra del exsubsecretario del Interior. En la derecha, el cuándo se enteró La Moneda del asunto fue una pregunta recurrente.

El diputado Cristián Araya (Rep.) se preguntó: “¿cuándo pensaba el Gobierno informar de esto a la ciudadanía? ¿Desde cuándo sabía la ministra Tohá y por qué no dijo nada?”. Su par Yovana Ahumada (Ind.) manifestó que “el subsecretario y el Gobierno debieron haber tomado cartas en el asunto antes de que este problema les estallara en cara”.

Flor Weisse (UDI) agregó que “se debe esclarecer toda la verdad, como qué pasó desde el lunes que se presenta la denuncia hasta ahora que se hace público por la prensa” y adelantó que oficiaron a la Contraloría solicitando abrir un sumario administrativo dentro del Ministerio y de la Subsecretaría del Interior, para determinar cuándo las autoridades supieron de la denuncia.

Desde RN acusaron un “doble estándar” del Gobierno. La secretaria general del partido, Andrea Balladares, expuso que “un Gobierno que se declara feminista no fue capaz de levantar la voz para defender a una denunciante, para protegerla, cuando este hecho merecía la mayor de las preocupaciones”.

Respecto de la oportunidad en que La Moneda se enteró de la situación, la ministra del Interior, Carolina Tohá, reveló que supo el martes. “La primera información de esto la recibí yo, en la tarde del martes. Se la informé inmediatamente al Presidente, quien se reunió con el subsecretario Monsalve durante la noche, porque él se encontraba en el Congreso”, explicó la jefa de cartera.

“En ese instante se decidió que él (Monsalve) viajara donde su familia, en la Región del Biobío, para informarles de la situación”, añadió Tohá para aclarar que “no se esperó la publicación de un medio de comunicación” para tomar medidas.

Temprano, aún en su cargo original de ministro de Justicia, Luis Cordero aseguraba ayer que “yo desconozco el contenido de esa denuncia, así que no me puedo pronunciar sobre ello”.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, afirmó que “el Gobierno tomó conocimiento a través de ella misma (Tohá) de esta denuncia el martes, se estableció un plazo de evaluación, dentro del cual el exsubsectetario Monsalve presentó su renuncia. El Gobierno no esperó a que hubiera una publicación de prensa”.

Oficialismo pide una investigación “objetiva”

Una vez conocida la renuncia de Manuel Monsalve, el Gobierno informó que el ministro de Justicia, Luis Cordero, asumirá la subsecretaría del Interior y él será reemplazado por su subsecretario, Jaime Gajardo (PC).

“Evidentemente, este ha sido un día difícil. Hay elementos humanos en lo que se ha vivido muy fuerte, pero nuestro trabajo debe seguir adelante”, declaró muy afectada la ministra del Interior, Carolina Tohá, que fue quien informó de la nominación de Cordero.

Desde el oficialismo no hubo apoyo cerrado, sino que se coincidió en que el caso debe investigarse. La presidenta de la Cámara, Karol Cariola (PC), dijo que “la decisión que ha tomado el subsecretario es correcta. Un Gobierno que se autodetermina feminista, no puede sostener a una persona que tiene que enfrentar un procedimiento judicial”.

Lorena Fries (FA) agregó que “uno esperaría una investigación oportuna, cierta, con respeto al derecho de la víctima”, mientras que Camila Musante (PPD) expresó que “el subsecretario no podía continuar en su cargo con acusaciones tan graves”.

Desde el PS, partido de Monsalve, su presidenta, Paulina Vodanovic, señaló que “esperamos que se investigue con la máxima objetividad como corresponde. Y valoramos la renuncia porque él ha señalado que el gobierno necesita continuidad”.

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, expresó que “no distinguimos ni sector político, como ha quedado claro en casos de alcaldes o concejales, ni nos preocupamos de quién es la víctima, sino de poder cumplir la garantía de su derecho a un juicio justo”.